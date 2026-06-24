Abraham, hostelero en España: “Con 32°C, mis camareros no van a salir a ver si te falta algo”

Las claves

Las claves Generado con IA El hostelero Abraham Galera Cano ha implantado el autoservicio en la terraza de su local para proteger a sus camareros ante las altas temperaturas veraniegas. España afronta una nueva ola de calor con temperaturas que alcanzan hasta 40 grados, lo que ha llevado a implementar nuevas medidas en el sector hostelero. La normativa vigente obliga a cerrar o restringir terrazas durante alertas de calor extremo y exige planes de prevención para proteger a los trabajadores. El incumplimiento de estas medidas puede suponer multas de hasta 50.000 euros y la pérdida de la licencia de terraza en los casos más graves.

El verano en la hostelería suele ser una época de mucho ajetreo. El turismo y las vacaciones hacen que los locales de hostelería estén funcionando al máximo constantemente. Sin embargo, en estos meses se enfrentan a una importante amenaza: el calor.

Después de que el verano de 2025 fuese uno de los más calurosos hasta ahora y el Ministerio de Sanidad haya contabilizado hasta 25 fallecimientos diagnosticados estrictamente por golpes de calor, los hosteleros han decidido implantar medidas este año.

Asimismo, el hostelero, Abraham Galera Cano, compartió en sus redes sociales que frente a estas altas temperaturas, su terraza será de autoservicio con el objetivo de proteger a sus trabajadores del calor extremo.

Terraza de autoservicio

El hostelero comenzó señalando que "hay unos 30 grados o 32 grados seguramente", frente a estas altas temperaturas agregó que "en la terraza hay sombra, pero no hace frío ni mucho menos, es decir hace un calor increíble".

Lo cierto es que con la llegada del verano, España se ha visto sumida en una importante ola de calor que ha elevado las temperaturas hasta los 40 grados en algunas zonas.

De esta manera, Galera Cano ha optado por proteger a sus trabajadores ante esta ola de calor. Para ello, a pesar de que "mantengo la terraza abierta", colocó una pizarra donde se puede leer que esta zona del local es de autoservicio seguido de un "disculpe las molestias".

"Mantengo todas las mesitas para quien quiera sacarse su café, su cervecita, pero que sepan que hasta que no baje el calor no vamos a salir a recoger la mesa ni a estar pendientes de si te falta algo", explicó el hostelero.

Esta medida que ha aplicado Galera Cano no es descabellada, de hecho está protegida por la ley. En abril entró en vigor la última modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de la Hostelería (ALEH).

Dicho acuerdo establece que los bares y restaurantes deberán cerrar o restringir sus terrazas durante las horas de calor extremo, es decir, cuando haya activa una alerta naranja o roja.

Además, de esto, los negocios tendrán que implementar planes de prevención para proteger a sus trabajadores, incluyendo pausas, hidratación y zonas de sombra. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 euros y la pérdida de la licencia de la terraza, en los casos más graves.

Con esto, realmente lo que está haciendo Galera Cano es seguir lo establecido en este acuerdo laboral y velar por la salud de sus empleados.

Principales riesgos en la hostelería

El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna de 37 grados. Con esto, cuando el calor ambiental es excesivo, por ejemplo cuando se trabaja con fogones y hornos, los mecanismos de termorregulación pueden fallar.

A raíz de esto, pueden ocurrir situaciones como golpes de calor que ocurre cuando el cuerpo el cuerpo pierde el control de su temperatura y esta sube por encima de los 40 grados.

También se puede producir un agotamiento por calor que se debe a la pérdida excesiva de agua y sales a través del sudor que, si no es tratado a tiempo, puede acabar en un golpe de calor.

Teniendo en cuenta que este es un sector donde hay muchos factores que contribuyen al estrés térmico como contar con fuentes de calor radiante, humedad elevada, esfuerzo físico y falta de aclimatación.