F1 Arcade Madrid: simuladores, alta gastronomía y multitud de eventos que revolucionan a los fanáticos de la velocidad

Un lugar donde no se necesita ni carné de conducir para pilotar un fórmula 1, son 1.500 m² de pura adrenalina con más de 65 simuladores de última tecnología.

Las claves

Las claves Generado con IA F1 Arcade Madrid, ubicado en el Paseo de la Castellana, ofrece más de 65 simuladores de última tecnología y dos salas VIP para una experiencia inmersiva de Fórmula 1. El espacio destaca por su carta gastronómica dirigida por el chef Ismael Paúl, con platos para compartir y una coctelería premium inspirada en la competición. F1 Arcade Madrid es ideal para eventos corporativos, con opciones de alquiler total o parcial del local y una sala Briefing Room equipada con 18 simuladores dinámicos. El local se ha convertido en punto de encuentro para fans, celebrando watch parties con videowalls, sonido envolvente y actividades especiales durante los grandes premios.

Ubicado en el número 103 del Paseo de la Castellana e inaugurado el pasado 14 de abril, F1® Arcade Madrid, se ha convertido en apenas dos meses en el lugar de moda donde disfrutar de la Fórmula 1 y el Mundial 2026.

Un espacio pensado al detalle donde los amantes de los videojuegos y las carreras podrán disfrutar de una aventura inmersiva gracias a sus más de 65 simuladores de última tecnología ubicados en unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados que incluyen dos exclusivas salas VIP.

Una experiencia accesible para todos los públicos sin necesidad de tener carnet de conducir, los simuladores disponen de cinco niveles de habilidad, permitiendo que principiantes y profesionales compitan entre sí en distintas modalidades como carreras por equipo o duelos.

F1 Arcade.

Los amantes de la velocidad no solo podrán sumergirse en sus circuitos favoritos, también podrán degustar una selección gastronómica dirigida por el chef Ismael Paúl. Su carta concebida como comfort food ha sido elaborada con productos de cercanía y recetas reconocibles diseñadas para compartir entre carreras.

Esta oferta se complementa con una coctelería premium y de gran variedad, donde se incluyen creaciones clásicas, opciones sin alcohol y cócteles especiales de autor inspirados en la competición.

El espacio situado enfrente del Santiago Bernabéu ha demostrado su atractivo para el sector empresarial ofreciendo alquileres completos o zonas acotadas para acoger cerca de 400 invitados en reuniones, presentaciones de producto o eventos afterwork

Su sala Briefing Room es su espacio estrella para este tipo de ocasiones, está equipada con 18 simuladores dinámicos y recursos audiovisuales de vanguardia. Perfectos para eventos tipo cóctel donde podrán asistir hasta 150 invitados o reuniones sentados donde podrán hacerlo 50 personas.

Simuladores de F1 Arcade Madrid

Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia señala "Los eventos corporativos nos permiten extender la experiencia a empresas y marcas que buscan algo más que un encuentro convencional, integrando competición, socialización y celebración en un mismo espacio".

F1® Arcade Madrid revoluciona la forma de ver deporte en vivo, logrando concentrar a una gran comunidad de aficionados durante sus icónicas Watch Parties. Para ello el local está equipado con dos videowalls, 11 pantallas y un sistema de sonido envolvente.

El éxito de este formato ha quedado reflejado en sus últimos eventos donde los asistentes han podido disfrutar del Gran Premio de Barcelona de F1, con sorpresas incluidas, ya que un bólido icónico esperaba en la puerta del recinto para sumergir a los fans en una auténtica atmósfera de racing.

La combinación de sus simuladores, gastronomía premium y deporte en directo convierte a F1® Arcade Madrid en una de las propuestas de ocio que nadie se puede perder en la capital, un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia diferente.