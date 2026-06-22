Irene Gil advierte sobre las cartas de Hacienda: “Puede ser que sus datos no sean correctos y los tuyos sí”

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda está enviando cartas a los contribuyentes para que revisen y corrijan posibles errores en su declaración de la Renta. Estas cartas no implican automáticamente una investigación ni una sanción, solo son un aviso para corregir voluntariamente. Puede haber discrepancias entre los datos de Hacienda y los del contribuyente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información. Si los datos del contribuyente son correctos, debe justificarlos para evitar futuros procedimientos de comprobación.

La declaración de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, está dando sus últimos coletazos. Para los más despistados, recordar que concluye su presentación el próximo 30 de junio.

Antes de que llegue ese día, ya son miles los contribuyentes que han recibido en sus domicilios una comunicación por parte de la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Habrá que ‘rascarse el bolsillo’? La mayoría de las veces, no.

“Efectivamente, Hacienda ya está enviando cartas a los contribuyentes para que corrijan los errores en su declaración de la Renta presentada este año”, afirma Irene Gil Alarcón en redes sociales.

Aviso

La abogada y experta fiscal relata que este tipo de cartas lo que hacen saber al contribuyente “es que, a lo mejor, algo va mal".

Y matiza: “Esta carta no significa que te estén investigando. Es solo un aviso para que tú la corrijas voluntariamente. Es decir, estas cartas no son un requerimiento ni implican automáticamente una sanción”.

Hecha esta aclaración, Gil Alarcón va un paso más allá y advierte a los ciudadanos: “Hay que tener cuidado porque puede ser que lo que te esté diciendo y te esté proponiendo Hacienda en esa carta esté mal”.

Y es que, al final, lo que hace Hacienda es enviar estas cartas porque suele haber diferencias entre los datos que ella tiene, que les han sido facilitados por un tercero (un banco, por ejemplo), y los que ha declarado la persona.

¿Qué hacer si los datos que tiene Hacienda no son correctos y los del contribuyente sí lo son? “Entonces tienes que revisarlo y estar seguro. Porque si no lo corriges, puede ser que te abran después un procedimiento de comprobación y te pidan las justificaciones”, sostiene la abogada.

Para saber cuáles son esas diferencias que propone Hacienda, hay que ir a la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Allí, en el apartado referido al servicio de tramitación del borrador, en estado de tramitación aparecerán dichas diferencias.

“Si estás de acuerdo, y quieres corregirla, te darán ya la rectificación calculada para que tú la presentes”, apunta. Y concluye: “Es muy importante revisarlo con un experto porque puede ser que no tengas que corregirlo”.