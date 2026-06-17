Isabel Díaz Ayuso recibe a los 20 estudiantes de Madrid Xplora a pocos días de marchar a Egipto: 'Seréis los mejores embajadores'

La presidenta Isabel Díaz Ayuso, durante la recepción a los 20 alumnos que integrarán Madrid Xplora en la primera edición. E. E.

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso recibió a los 20 estudiantes madrileños seleccionados para la expedición Madrid Xplora, que viajarán a Egipto el 19 de junio. Los jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron elegidos entre 544 candidatos por sus proyectos sobre salud mental, sostenibilidad y hábitos de vida saludables. Durante once días, los participantes visitarán enclaves históricos de Egipto y realizarán actividades culturales, deportivas y de convivencia. La expedición cuenta con el apoyo de entidades educativas, científicas y ONG, y busca premiar la excelencia académica y el compromiso social.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió el pasado lunes en la Real Casa de Postas a los 20 estudiantes madrileños seleccionados para participar en la primera expedición de Madrid Xplora, una iniciativa impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para premiar la excelencia académica, el compromiso social y el talento joven.

Los expedicionarios, 17 chicas y tres chicos de entre 16 y 17 años, partirán el próximo 19 de junio hacia Egipto, donde pasarán once días en un viaje que combinará cultura, deporte y convivencia.

El programa incluye visitas a algunos de los grandes enclaves históricos del país, como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes, además de actividades como navegar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto o realizar una ascensión nocturna al Monte Sinaí.

Isabel Díaz Ayuso, junto a los seleccionados en la primera edición de Madrid Xplora, que arrancará el próximo viernes rumbo a Egipto. E. E.

Durante la recepción, Ayuso les entregó la bandera de la Comunidad de Madrid y les pidió que fueran "los mejores embajadores de Madrid" durante la expedición.

"Volveréis a casa siendo una mejor versión de vosotros mismos, una versión de la que estaréis muy orgullosos por todo lo que vais a aprender", aseguró la presidenta regional, que también destacó los proyectos presentados por los jóvenes, centrados en cuestiones como la salud mental, las redes sociales, el cuidado del entorno natural o los hábitos de vida saludables.

544 candidatos

Los 20 seleccionados proceden de municipios como Alcobendas, El Boalo, Getafe, Guadarrama, Majadahonda, Parla, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix o Villanueva de la Cañada, así como de distritos de la capital como Carabanchel, Ciudad Lineal, Retiro o Usera. En total, representan a nueve centros educativos públicos, seis concertados y cuatro privados de la región.

La convocatoria recibió 544 candidaturas y 169 proyectos procedentes de 103 centros educativos. Para participar, los jóvenes debían tener aprobadas todas las asignaturas de la ESO o de ciclos de FP, contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar un Proyecto Xplora vinculado a ámbitos como la sostenibilidad, la salud, el deporte o los hábitosdevidasaludable. Después, los finalistas pasaron por entrevistas personales y por una evaluación de sus trabajos.

Los veinte seleccionados de Madrid Xplora posan tras ser recibidos en Matadero Madrid, minutos después de conocer que su próximo destino será Egipto: detrás de cada sonrisa, proyectos sobre salud mental, sostenibilidad o redes sociales que los han sacado del aula para llevarlos, por unos días, al país de los faraones. E. E.

Los proyectos presentados reflejan algunas de las preocupaciones de una generación que mira al mundo con curiosidad, pero también con inquietud. Hubo vídeos sobre salud mental, piezas sobre la adicción a las redes sociales, podcasts, composiciones musicales, maquetas, juegos educativos, ensayos, páginas web y hasta propuestas políticas vinculadas a la sostenibilidad.

La expedición estará dirigida por el divulgador histórico Rubén Villalobos, especialista en el Antiguo Egipto, y contará con un equipo de doce profesionales. La organización corre a cargo de TREX EXPLORING, empresa fundada por EricFrattini, que durante el acto definió a los seleccionados como "chicos y chicas brillantes, curiosos, comprometidos y capaces de alcanzar metas elevadas mediante el trabajo constante".

Madrid Xplora cuenta, además, con el patrocinio de Iris Global, el CEU como institución académica oficial y el apoyo de la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional, el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Recover - Hospitales para África como ONG oficial.