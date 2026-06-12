En vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de 4 días por urgencias familiares en España

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España tienen derecho a un permiso retribuido de hasta 4 días al año para atender urgencias familiares imprevistas. El permiso puede disfrutarse por horas, adaptándose a la duración real de la emergencia, y no requiere preaviso, aunque sí debe justificarse posteriormente. Este derecho cubre emergencias que afecten a cónyuges, parejas de hecho, familiares hasta segundo grado y personas convivientes, aunque no exista vínculo familiar. El salario se mantiene íntegro durante el permiso y las horas o días utilizados no deben recuperarse posteriormente.

La conciliación entre la vida laboral y familiar ha ganado terreno en España durante los últimos años, y uno de los avances más relevantes en esta materia es el permiso por fuerza mayor familiar.

Se trata de un derecho que ya está en vigor y que permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo cuando surge una emergencia familiar inesperada que requiere su presencia inmediata.

A diferencia de otros permisos laborales más conocidos, este no está pensado para situaciones que puedan planificarse con antelación.

Su objetivo es dar respuesta a los imprevistos que puedan surgir en el día a día: una llamada del colegio porque un hijo se ha puesto enfermo, un accidente doméstico sufrido por un familiar o cualquier circunstancia urgente relacionada con la salud que obligue al trabajador a actuar inmediatamente.

La normativa establece que los empleados disponen de un máximo equivalente a cuatro días al año para hacer uso de este permiso. Sin embargo, una de las características más importantes es que no tiene por qué disfrutarse en jornadas completas.

La ley permite utilizarlo por horas, lo que facilita adaptarlo a las necesidades reales de cada situación.

Por ejemplo, si un trabajador necesita abandonar su puesto durante tres horas para recoger a un hijo enfermo y acudir al médico, únicamente consumirá esas tres horas de la bolsa anual disponible.

Esta flexibilidad convierte el permiso en una herramienta especialmente útil para afrontar emergencias puntuales sin tener que recurrir a vacaciones o días de asuntos propios.

El derecho está recogido en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, después de que fuera introducido inicialmente a través del Real Decreto-ley 5/2023, una norma vinculada a la transposición de medidas europeas destinadas a mejorar la conciliación familiar.

Además, el permiso tiene un ámbito de aplicación amplio. Puede usarse para atender a cónyuges, parejas de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, familiares de la pareja de hecho e incluso personas que convivan en el mismo domicilio aunque no haya vínculo familiar.

Uno de los aspectos que más dudas generó tras su aprobación fue si estas ausencias debían ser remuneradas.

Algunas empresas defendieron inicialmente que el permiso no era retribuido o que las horas debían recuperarse posteriormente. Sin embargo, la cuestión ha quedado aclarada por los tribunales.

La interpretación judicial ha sido contundente: el permiso es plenamente retribuido. Esto significa que el trabajador mantiene íntegro su salario durante las horas o días utilizados y que la empresa no puede exigir la recuperación posterior del tiempo empleado para atender la emergencia.

Por su propia naturaleza, este permiso tampoco requiere preaviso. Cuando se produce una situación de fuerza mayor, el trabajador puede ausentarse de forma inmediata.

No obstante, sí debe justificar posteriormente la causa aportando documentación válida, como un justificante médico, un informe de urgencias o una comunicación oficial del centro educativo.

Eso sí, es importante no confundir este derecho con el permiso de cinco días previstos para casos de hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica de familiares.

Mientras este último se aplica a situaciones ya diagnosticadas o planificadas, el permiso por fuerza mayor familiar está diseñado para responder al imprevisto, a la urgencia y a la necesidad de actuar sin demora.