Ya es oficial: el inquilino puede quedarse 5 años en la vivienda aunque el contrato firmado sea de un año

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una reunión entre el Ministerio y los agentes sociales Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inquilino quedarse en la vivienda un mínimo de cinco años, aunque el contrato firmado sea solo de un año. El propietario no puede rescindir unilateralmente el contrato durante este periodo, salvo por necesidades propias justificadas o incumplimientos graves del inquilino. Si el arrendador es una empresa, la prórroga obligatoria se amplía a siete años, y tras ese periodo, el contrato puede extenderse hasta tres años más si ninguna parte comunica la no renovación. Estas medidas buscan reforzar la estabilidad residencial del inquilino en un contexto de subida de precios y tensión en el mercado de alquiler.

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la duración firmada en un contrato de alquiler de vivienda habitual no siempre coincide con el tiempo real que el inquilino puede residir en ella.

Aunque se pacte un plazo inicial de un año, la normativa actual garantiza una prórroga obligatoria que permite al arrendatario permanecer en el inmueble un mínimo de cinco años.

Esta medida impide que el propietario rescinda del contrato de forma unilateral por el simple vencimiento del término pactado, reforzando así la estabilidad residencial del inquilino.

¿Qué dice la LAU?

El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el contrato tenga la duración que las partes quieran, pero si el inquilino desea quedarse, puede prorrogarse hasta cinco años, en caso de que el arrendador sea una persona física y siete si es una persona jurídica.

Durante este periodo mínimo de cinco o siete años, el casero debe recordar que el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda a menos que opte por irse voluntariamente con un preaviso de 30 días una vez hayan pasado seis meses.

Además, el propietario no puede negarle ni impedirle al inquilino prorrogar el contrato de arrendamiento mientras se cumplan las condiciones legales.

La LAU establece que "llegado el día del vencimiento del contrato (de alquiler), este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años, si el arrendador fuese persona jurídica"

No obstante, existe una excepción: el casero puede recuperar la vivienda antes de dicho plazo solo si la necesita para uso propio o de familiares cercanos y esta causa consta en el contrato. Esto siempre y cuando se avise con antelación.

También, puede negarse si hay que realizar obras importantes en la vivienda que hagan incompatible seguir viviendo allí o por incumplimientos graves del inquilino como impagos, subarriendos no consentidos, daños a la vivienda, entre otros.

Por otro lado, si se llegan a cumplir los cinco años, y ninguna de las dos partes manifiesta que quiere terminar el contrato, puede prorrogarse hasta tres años más, es decir, llegando a los ocho años de alquiler con particular y diez como empresa.

Así, en este caso, el casero debe avisar como mínimo con cuatro meses de antelación antes del vencimiento del plazo para no renovar y el inquilino, con dos meses si no quiere seguir.

Con esto, la idea central de esta prórroga extraordinaria es reforzar la estabilidad residencial de los inquilinos en un contexto de fuerte tensión en el mercado de alquiler y subidas de precios.