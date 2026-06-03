El exclusivo barrio de Madrid donde se aloja el Papa León XIV: Juan Pablo II también se alojó allí y tiene 24.400 residentes

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, situada en el exclusivo barrio de Nueva España, en el distrito de Chamartín de Madrid. La Nunciatura Apostólica ha sido residencia de otros Papas como Benedicto XVI y Juan Pablo II durante sus visitas a España. El barrio destaca por su alta renta per cápita, seguridad, colegios prestigiosos y cercanía a embajadas y organismos internacionales. Durante su visita de cuatro días, el Papa presidirá actos multitudinarios en Madrid, y luego viajará a Barcelona y Canarias.

El próximo 6 de junio el Papa León XIV aterrizará en el aeropuerto de Barajas en su visita oficial de cuatro días en Madrid, la más esperada del año; y después continuará a Canarias y Barcelona.

De esta manera, la capital será el centro de eventos y grandes actos multitudinarios que buscarán conectar la Iglesia Católica con España, haciendo que Madrid se convierta en un epicentro mediático y espiritual el segundo fin de semana de junio.

A pesar del espíritu masivo de los eventos, el pontífice se alojará en un tranquilo barrio en el norte de Madrid, en la Nunciatura Apostólica que es una misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede ante España con los que mantiene relaciones diplomáticas, es decir, es una especie de embajada del Papa.

La Nunciatura Apostólica también fue la residencia oficial de otros Papas como Benedicto XVI y Juan Pablo II en sus respectivas visitas. Es un espacio equipado en materia de seguridad, con capilla, salones para reuniones privadas y áreas exclusivas para el Papa y su círculo cercano.

Incluso, allí serán algunos encuentros a puerta cerrada como la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También será el lugar de descanso del Papa después de las misas y preparará los discursos de los diversos eventos.

¿Dónde está la Nunciatura Apostólica?

La Nunciatura Apostólica se encuentra ubicada en el distrito de Chamartín, en la Avenida de Pío XII, número 46. La nunciatura es un complejo moderno, funcional y discreto, rodeado de jardines, donde se gestionan los trámites diplomáticos, las bendiciones papales y los visados eclesiásticos.

La Avenida de Pío XII no es solo el hogar de la Nunciatura Apostólica, sino una de las arterias más importantes y señoriales del norte de la capital, ubicada en el distrito de Chamartín en el barrio administrativo de Nueva España.

Es uno de los barrios con mayor renta per cápita de Madrid. Se caracteriza por sus amplias avenidas arboladas, zonas residenciales exclusivas con bloques de pisos de alta gama y bastantes chalets urbanos.

La zona está llena de colegios prestigiosos, como el Sagrado Corazón, justo en frente de la avenida; hospitales, embajadas y sedes de organismos internacionales.

Al albergar la Nunciatura Apostólica y estar muy cerca de otras delegaciones diplomáticas y sedes policiales, es una de las zonas más tranquilas y seguras de la ciudad. Además, la avenida conecta de forma directa la zona de la M-30 y la Estación de Chamartín.

Por otro lado, el nombre de Pío XII, es en honor a Eugenio Pacelli, quien fue elegido Papa en 1939, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial y gobernó la Iglesia Católica hasta su muerte.

¿Quién es el Nuncio Apostólico?

El Nuncio Apostólico, quien reside en la Nunciatura Apostólica, tiene un doble papel: diplomático y eclesial. Entre sus funciones principales, reguladas por el Derecho Canónico, está actuar como representación política del Papa ante el Rey de España y el Gobierno.

Además, por tradición histórica y concordatos, el Nuncio en España ostenta automáticamente el título de 'Decano', esto significa que es el portavoz y el representante de todos los embajadores extranjeros acreditados en el país en los actos oficiales.

Por otro lado, es el nexo entre el Vaticano y las iglesias locales. Una de sus tareas más cruciales en el día a día es proponer o informar al Papa sobre los candidatos idóneos para convertirse en los futuros obispos del país.

El Nuncio Apostólico actual es el arzobispo italiano Mons. Piero Pioppo, nombrado para el cargo en septiembre de 2025, cuenta con el apoyo de consejeros y secretarios que forman el personal diplomático de la Santa Sede en Madrid.

¿Cuál es el itinerario del Papa?

La visita del papa en Madrid será el 6 de junio que tendrá lugar una vigilia con los jóvenes; el 7 de junio cuando será la Santa Misa en la plaza de Cibeles, a la que ya se encuentran inscritas 250.000 personas, y el encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena; el 8 de junio donde tendrá la visita y encuentro en las Cortes Generales, la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena y el encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu; y el 9 de junio que habrá un encuentro con voluntarios.

Así, su siguiente parada es Barcelona donde llevará a cabo una oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 9 de junio; visitará la abadía de Montserrat y el centro penitenciario BRIANS 1, tendrá un encuentro con las realidades de Caridad, llevará a cabo la Santa Misa en la Sagrada Familia y la bendición de la Torre de Jesucristo el 10 de junio.

Con esto, su última parada es Canarias, donde llevará a cabo un encuentro con personas migrantes, el clero y agentes de pastoral y llevará a cabo la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria el 11 de junio; y el 12 de junio tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces', con las realidades de integración de los migrantes y oficiará la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.