Patricia es madre soltera y paga 900 euros de alquiler por 20 metros cuadrados: "Voy a tener que irme a vivir a mi bar"

Las claves

Las claves Generado con IA Patricia, madre soltera, paga 900 euros de alquiler por un piso de solo 20 metros cuadrados y se ve obligada a vivir cerca de su trabajo por falta de transporte. La suma del alquiler, un préstamo y el coste del bar que regenta ha hecho que la situación económica de Patricia sea insostenible. La subida generalizada de precios y la caída de consumo han agravado su situación, complicando aún más el pago del alquiler. Patricia contempla marcharse de su vivienda y vivir en su bar ante la imposibilidad de seguir pagando, reflejando las dificultades de muchas familias para acceder a una vivienda digna.

El problema de la vivienda sigue golpeando a miles de personas en España, especialmente a quienes cuentan con menos recursos o tienen dificultades para encontrar alternativas asequibles cerca de sus puestos de trabajo.

Es el caso de Patricia, una madre soltera que ha denunciado en El Programa de Ana Rosa la complicada situación que atraviesa por el elevado precio del alquiler.

Patricia paga 900 euros al mes por una vivienda de apenas 20 metros cuadrados. Una cantidad que, según explicó, se ha convertido en prácticamente imposible de asumir debido a la suma de gastos que soporta cada mes.

"No hay ninguna alternativa, está todo igual de caro, vaya donde vaya es el mismo precio. Me he tenido que aguantar con lo que está más cerca, ya que no tengo transporte", aseguró durante su intervención en el programa.

Patricia explicó que su situación personal le obliga a permanecer cerca de su trabajo, algo que condiciona por completo su economía y su día a día.

"Soy madre soltera con una niña, tengo un préstamo, tengo el alquiler de un bar y encima no puedo desplazarme, así que tengo que estar cerca. La verdad es que estoy pagando un buen dinero por el alquiler de una casa bastante pequeñita, que tampoco es una maravilla", relató.

A todo ello se suma que la situación económica, según contó, se ha ido agravando en los últimos meses. La subida generalizada de precios y la caída del consumo también están afectando directamente a su negocio, lo que complica todavía más poder seguir haciendo frente al alquiler.

"Las cosas no van bien tampoco en el negocio, porque, claro, con la subida de todo no hay manera de pagarlo todo y la cosa ha bajado en todos los sentidos. Es la tercera vez que reclamo esto, pero parece que aquí nadie nos hace caso", lamentó.

Ante este escenario, Patricia asegura que se encuentra en un momento límite y que incluso contempla abandonar su vivienda porque ya no puede permitirse seguir pagando el alquiler.

"Ahora me estoy viendo en la tesitura de que me tengo que ir de allí y no sé dónde me voy a quedar a dormir, me voy a tener que venir a vivir al bar. Este es el segundo año que voy a quedarme allí, ya estoy haciendo las maletas porque no puedo pagar", confesó.

Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan muchas familias para acceder a una vivienda digna, especialmente en un contexto marcado por el incremento del precio de los alquileres y el aumento del coste de vida.