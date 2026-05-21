Javier del Valle, economista: “Los que de verdad ganan en España es porque tienen participaciones en empresas”

Las claves

Las claves Generado con IA Javier del Valle afirma que el sistema financiero actual está roto y que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los españoles. El economista sostiene que en España se gana más por tener activos y participaciones en empresas que por salarios. Del Valle recomienda cambiar la mentalidad hacia la inversión en activos para proteger el patrimonio y sobrevivir en la economía actual. Explica que entender cómo se crea y destruye el dinero es clave para evitar riesgos en ciclos de endeudamiento y crisis.

A lo largo de los años la inflación se ha ido notando cada vez más en los bolsillos de los españoles. Así, parece ser que los salarios van más atrás que los precios y se convierte en una misión cada vez más complicada sobrevivir cada mes.

De esta manera, el asesor financiero, Javier del Valle, habló en el pódcast Tengo un Plan sobre cómo el sistema financiero en realidad "está roto" exponiendo una cruda realidad de la economía actual y de los distintos actores en la misma.

Del Valle también explicó que la clave para triunfar en este sistema deficiente es crear una economía de activos en vez de "de salarios" para proteger el patrimonio frente a la pérdida de poder adquisitivo y los ciclos de deuda.

"El dinero está roto"

El asesor financiero fue muy rotundo y declaró que "yo tengo la teoría de que el dinero está roto, el sistema monetario actual en el que vivimos está roto y que esté roto explica muchas cosas que estamos viendo o que ya la gente nota de por sí".

Con esto hizo énfasis en que realmente todos los españoles ya se han dado cuenta de que "cada día que pasa te llega un poquito menos con tu sueldo para pagar las cosas". No obstante, el inversor fue sincero y confesó que esta sensación es "completamente normal", es decir, esto no es un caso aislado sino que es algo global.

Para conseguir sobrevivir en este sistema, el economista expuso que la clave es informarse de cómo funcionan las distintas ramas macroeconómicas y, sobre todo, un cambio de mentalidad.

Sobre esto último, señaló que la mentalidad al entrar al mercado no puede ser de ganar dinero, sino que tiene que ser visto como "la única solución, es decir, el tener activos, la única forma de salir adelante en esta economía es tener activos", explicó.

Y recalcó que los activos no son una fórmula mágica de hacer dinero, sino más bien, que supone una labor de cada día, principalmente porque "España no es una economía de salarios, es más bien una economía de activos".

"En el Ministerio de Hacienda ves los tramos y a partir de los 100.000 euros más o menos anuales empieza a reducirse muchísimo la parte de ingreso proporcional por Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), salario o actividad profesional y empieza a incrementar muchísimo por ganancias de capital", continuó explicando el asesor.

De esta manera, el economista explicó que lo que se entiende a raíz de esto es que "los que de verdad ganan en España es por patrimonio o porque tienen participaciones en empresas". En otras palabras, no por salario sino principalmente por activos.

Esto funciona de una manera muy simple, quien gana más no es quien tiene más liquidez en dinero en efectivo, sino realmente quien invierte en una empresa y esa empresa se revaloriza y le permite ganar más dinero. Esta premisa sigue el famoso lema de "haz que tu dinero trabaje por ti".

Javier del Valle, economista: “Los que de verdad ganan en España es porque tienen participaciones en empresas”

"Los que más ganan es por activos y lo que está roto de todo esto es que crea más desigualdades, las generaciones mayores tienen más activos porque lo hicieron muy bien, se educaron y compraron activos", explicó el experto en la materia.

En medio de esta discusión surge la duda: ¿Qué es un activo? "Un activo es todo lo que es tuyo y tiene un valor", expresó del Valle, es decir que por ejemplo un coche o una casa son un activo porque de ambos se puede obtener beneficios económicos futuros.

Una vez entendido este factor tan importante de la economía actual, es preciso entender cómo se crea el dinero y cuándo acaba en una crisis. En esta línea el economista explicó que realmente el sistema actual funciona con los bancos comerciales como creadores de dinero.

Es decir, cuando un banco concede un préstamo, en el momento en que el cliente devuelve ese dinero lo devuelve con intereses, así se va generando dinero. No obstante, el problema está cuando hay un impago que se generan las crisis.

"¿Qué ocurre? Que en el sector privado que son las empresas, los que queremos invertir y tal se crean estas burbujas y acaban estallando y ocurrió en 1929 con la gran depresión y hubo otra gran crisis importante en 2008", expresó, "crear préstamos, crea dinero, impagarlos destruye el dinero y así se crean los ciclos de deuda".

Así, Del Valle finalizó su sesión explicando que es importante entender este ciclo de creación del dinero para entender también cuándo entrar en el mercado y en qué invertir y "puedes tú alertarte de oye estamos en un momento en el que hay mucho endeudamiento privado, a lo mejor ahora no sería el momento de tener deuda".