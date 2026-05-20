Las nuevas Jugonas de Telepizza x Cheetos prometen ser las pizzas perfectas para celebrar los mejores momentos del verano

Con masa naranja y para chuparse los dedos (literalmente): descubre lo último en pizzas.

Las claves

Las claves Generado con IA Telepizza y Cheetos lanzan las nuevas pizzas Jugonas con masa naranja y topping de Cheetos. Se ofrecen dos variedades: una con pollo y pops de pollo, y otra con bacon y queso cheddar, ambas con salsa carbonara. Las Jugonas están disponibles a domicilio en toda España por 8,95€ cada una, hasta finales de verano. Esta colaboración busca aportar diversión y sabor a las celebraciones y momentos compartidos durante el verano.

El verano está a la vuelta de la esquina y, con él, el fin de exámenes, la selectividad, la piscina, los planes improvisados, las comidas y cenas sin fin y, por supuesto, todos los partidazos de fútbol que se vienen. Con tantos motivos para celebrar la vida, Telepizza y Cheetos se han puesto manos a la masa para ponerle sabor y un extra de diversión a cada plan. ¿El resultado? Las nuevas Jugonas de Telepizza x Cheetos.

La propuesta llega con una llamativa masa naranja, en dos variedades con pollo o bacon y topping de Cheetos. Una mezcla que nos va a dejar las manos fuera de juego, literalmente, pero que va a mantener intactas las ganas de celebrar.

Con este lanzamiento, Telepizza refuerza su apuesta por seguir estando presente en los momentos de unión y emociones compartidas con familia o amigos, esta vez con una de sus innovaciones más desenfadadas hasta ahora:

• Jugona de Telepizza de pollo x Cheetos: salsa carbonara, pollo, pops de pollo y topping de Cheetos.

• Jugona de Telepizza de bacon x Cheetos: salsa carbonara, queso cheddar, bacon y topping de Cheetos.

Y es que si en algo es experto Telepizza es estar en todas las casas de nuestro país en los momentos que pasan a la historia: las mejores finales, las cenas más divertidas con amigos, esas comidas en familia que se alargan más de la cuenta, las celebraciones más emotivas o esos momentos que, sin esperarlo, se convierten en un recuerdo para toda la vida.

Ahora, como no podía ser de otra manera, Telepizza vuelve para ofrecer a la gente una propuesta desenfadada y divertida para seguir siendo la excusa perfecta en la mesa con la que seguir viviendo los mejores momentos. Y para que nadie se quede sin probarlas, las dos Jugonas de Telepizza x Cheetos se pueden pedir por sólo 8’95€ cada una a domicilio por web y app. ¡Disponibles en todo el país hasta finales de verano!