Está listo para entrar en vigor: la miel, los zumos y la mermelada cambian su calidad alimentaria para siempre a partir de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 14 de junio de 2026, miel, mermeladas y zumos deberán cumplir nuevas normas de calidad y transparencia en su composición y etiquetado en España. La miel deberá indicar en la etiqueta el país exacto de origen y el porcentaje de cada miel utilizada, eliminando la ambigüedad de las mezclas genéricas. Las mermeladas aumentan la cantidad mínima de fruta obligatoria de 350 a 450 gramos por kilo, reduciendo el espacio para azúcares añadidos. Los zumos podrán destacar en el envase si solo contienen azúcares presentes de forma natural, y se crea la categoría de 'zumos de azúcar añadido'.

La cuenta atrás ya ha comenzado para uno de los mayores cambios alimentarios impulsados por la Unión Europea en los últimos años.

A partir del 14 de junio de 2026, la miel, las mermeladas y los zumos que se venden en España deberán cumplir nuevas exigencias de calidad y transparencia que modificarán de forma profunda tanto su composición como su etiquetado.

La reforma llega de la mano de las conocidas como 'Directivas del Desayuno' de la Unión Europea (Directiva UE 2024/1438), cuya aplicación en España se articula a través del Real Decreto 1026/2025, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo es claro: combatir el fraude alimentario, reducir el exceso de azúcar en la dieta y obligar a la industria a ofrecer productos más naturales y fáciles de identificar para el consumidor.

Uno de los cambios más relevantes afectará directamente a la miel, un producto que durante años ha estado bajo sospecha por las mezclas de origen poco transparentes.

Hasta ahora, muchos envases podían incluir la ambigua mención "mezcla de mieles de la UE y de fuera de la UE", una fórmula que permitía comercializar productos elaborados mayoritariamente con miel barata importada, sin detallar su procedencia real.

Con la nueva normativa, ese anonimato desaparece. Los fabricantes estarán obligados a indicar en la etiqueta el país exacto de origen de cada miel utilizada y el porcentaje concreto que representa en la mezcla.

Además, esa información deberá aparecer de forma visible en la parte frontal del envase.

Así, un bote ya no podrá esconder su composición tras una frase genérica. El etiquetado tendrá que especificar, por ejemplo, "España 55%, Portugal 30%, China 15%", ordenando los países de mayor a menor proporción.

Bruselas considera que esta medida permitirá frenar prácticas fraudulentas y reforzar la protección de los productores locales. La revolución también alcanzará a las confituras y mermeladas.

La nueva legislación endurece las cantidades mínimas de fruta obligatorias para evitar que estos productos se conviertan en simples mezclas de azúcar y espesantes.

Hasta ahora, bastaba con incorporar 350 gramos de fruta por kilo para comercializar una mermelada convencional. Con el nuevo marco legal, el mínimo ascenderá a 450 gramos por kilo, mientras que las variedades catalogadas como 'Extra' deberán contener todavía más fruta real.

La consecuencia será inmediata: menos espacio para azúcares añadidos y una composición más cercana al producto original. El cambio obligará a numerosos fabricantes a reformular recetas que durante años priorizaron el abaratamiento de costes frente a la calidad nutricional.

El sector de los zumos también experimentará modificaciones importantes. La nueva norma busca acabar con la confusión habitual entre los zumos 100% exprimidos y los néctares, que sí pueden incorporar agua y azúcares añadidos.

Por primera vez, las marcas podrán incluir en la parte principal del envase una aclaración voluntaria pero muy visible: "los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes".

El objetivo es que el consumidor pueda identificar rápidamente cuándo no se ha añadido azúcar refinado al producto.

Además, se crea una nueva categoría legal: los 'zumos de azúcar añadido'.

Gracias a tecnologías como la filtración por membrana o la fermentación, la industria podrá reducir al menos un 30% del azúcar natural presente en la fruta sin alterar el sabor ni las propiedades esenciales del zumo.

La reforma también incluye cambios menos conocidos, como nuevas reglas para la leche deshidratada o en polvo.

La normativa permitirá tratamientos específicos para reducir la lactosa y facilitar la producción de productos adaptados a personas intolerantes bajo estándares comunes de calidad.

Aunque la ley ya está aprobada, las empresas disponen de un período transitorio para adaptar sus fábricas, reformular productos y agotar las etiquetas antiguas.

La fecha definitiva está marcada en rojo por el sector alimentario: el 14 de junio de 2026, día en el que todas las nuevas exigencias serán plenamente obligatorias en los supermercados españoles.