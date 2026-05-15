El otro Villamanín: detenido el presidente de un club de rugby de Vizcaya por el impago de 2,7 M de la Lotería de Navidad

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Las claves Generado con IA Detenido el presidente del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre por el impago de más de 2,7 millones de euros de la Lotería de Navidad. La Ertzaintza ha recibido 130 denuncias de afectados que no han podido cobrar sus participaciones del tercer premio de la lotería, repartidas por el club. El club vendió participaciones a jugadores, vecinos y otros clubes, y los premiados reclaman que se investiguen los movimientos de la cuenta bancaria donde se ingresó el premio. El presidente del club, Unai Zuluaga, pidió disculpas y alegó que no se percataron del impago hasta mayo, cuando ya no quedaba dinero disponible.

La Ertzaintza ha detenido al presidente del equipo Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, del municipio vizcaíno de Igorre, tras recibir 130 denuncias por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad repartidas por el club, por un importe que podría superar los 2,7 millones de euros.

La detención del responsable del club deportivo, de 53 años, se ha producido esta tarde en Durango (Vizcaya), y la Policía vasca le imputa un delito de estafa y administración desleal, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El presidente del club, que había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales, será puesto a disposición judicial tras finalizar las diligencias de la Policía vasca.

Los propietarios de más de dos centenares de participaciones del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, no han podido cobrar su importe.

El club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la liga vasca, había adquirido un total de 285 décimos de ese número, y vendió las participaciones en su mayor parte entre jugadores de la entidad, vecinos de Igorre y a otros clubes deportivos de Vizcaya.

Las personas afectadas por el impago se agruparon a través de varias redes sociales y decidieron, como primera medida, presentar una denuncia ante la comisaría de la Ertzaintza de Durango o bien ante el juzgado de guardia de ese municipio vizcaíno.

Ese grupo de afectados pretende que se investiguen los movimientos de la cuenta bancaria del club en la que se ingresaron los 14,2 millones del total del premio.

Por su parte, el presidente de Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, pidió disculpas por el "error" y aseguró que no se dieron cuenta hasta principios de mayo de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar (alrededor de 2,3 millones de euros) y ya no quedaba dinero.

Sin embargo, los afectados por el impago de la lotería premiada en Igorre han presentado ya 130 denuncias y han calculado que aún quedan por cobrar 286 participaciones vendidas por el club de rugby, lo que elevaría la cantidad adeudada a más de 2,7 millones de euros.