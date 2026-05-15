Maribel y Vicente, jubilados, llevan 5 años viviendo en una autocaravana de 10m²: “Ahorramos 1.200 euros al mes”

Maribel y Vicente, la pareja de jubilados que lleva cinco años viviendo en una autocaravana YouTube (@Arnau-Serrado)

Las claves

Las claves Generado con IA Maribel y Vicente, originarios de Mallorca, llevan cinco años viviendo en una autocaravana de 10 m², lo que les permite ahorrar aproximadamente 1.200 euros al mes. Este estilo de vida les ha dado mayor libertad y flexibilidad, permitiéndoles viajar por distintas zonas de España y Francia siguiendo su propio ritmo. Ambos viven de sus pensiones y priorizan el bienestar personal, gestionando sus gastos y limitando el presupuesto mensual en gasolina para mantenerse. El cambio supuso dejar atrás la cercanía física con su familia, pero Maribel destaca los beneficios para su salud al vivir en lugares con aire seco.

Maribel y Vicente son originarios de Mallorca y hace cinco años tomaron la decisión de dejar todo atrás y cambiaron su forma de vivir a una más nómada.

De esta manera, se instalaron en una autocaravana de 10 metros cuadrados y han cambiado su forma de vivir a una más minimalista que les ha hecho sentir mucho más libres.

En una entrevista con el creador de contenido Arnau Serrado, la pareja de pensionistas contó cómo este estilo de vida les ha otorgado una libertad económica y cómo han conseguido reinventarse y priorizar el bienestar personal.

"Estábamos muy encerrados"

La pareja comentó que lo que los llevó a hacer este cambio tan drástico fue que en Mallorca "estábamos muy encerrados sin poder salir". Así, este deseo de escapar de la rutina los llevó a instalarse en su autocaravana de 10 metros cuadrados y emprender camino.

Con ese estilo de vida, comentaron que han logrado viajar por varias zonas de España e incluso Francia, siguiendo sus propios ritmos y descubriendo nuevos lugares en los que pasar el rato.

Lo cierto es que Maribel y Vicente cocinan todas sus comidas en su caravana con lo cual ahorran bastante dinero en ese sentido. Según explicaron, "vivimos de dos pensiones normales y corrientes, sabes que no tienes que pagar deudas y dedicas las dos pensiones íntegras a vivir".

Vicente comentó que en algunas zonas de descanso cuentan con luz que sale por "6 euros la hora". Además, expresó que el tema de la seguridad también está bien manejado porque suele haber policías cerca e incluso confesaron que en cinco años no han tenido ningún problema relacionado con esto.

Para lograr mantenerse se ponen ciertos límites, por ejemplo, con la gasolina: "Nos ponemos un límite de 700 euros de gasóleo al mes (...) Cuando no lleguemos a 700 euros, te paras, esperas, y hasta que vuelvas a cobrar no vuelves a arrancar", expresaron.

Este estilo de vida, en comparación con una vivienda convencional, supone un importante ahorro para la pareja. Comentó Vicente que "ahorramos unos 1.200 euros al mes, unos 1.200 euros que dejamos de pagar". Así también confesaron que realmente "con 2.000 euros puedes vivir sin ningún problema" en una autocaravana.

Maribel y Vicente, jubilados, llevan 5 años viviendo en una autocaravana de 10m²: “Ahorramos 1.200 euros al mes”

La diferencia de ahorro es tan grande porque, según expresó Vicente, son muchos gastos de electricidad, coches, gas y agua que desaparecen y les permite ahorrar ese dinero, ya que, aunque ahora gasten en lavanderías, luz en ciertas áreas de descanso o gasóleo, sigue siendo menos que lo que gastarían en un piso.

Maribel y Vicente se autodenominan a sí mismos a modo de broma como "jubilados por temas de minusvalía de salud". Así Vicente especificó que cobra una pensión por un accidente laboral, pero que todavía le quedan unos dos o tres años de cotización para llegar a la jubilación oficial.

Tienen dos hijos y tres nietas y señalaron que para tomar esta decisión de llevar este estilo de vida tuvieron que valorar qué tan dispuestos estaban de "desconectar de verlos en persona", una decisión complicada para ellos.

No obstante, Maribel, que sufre de una enfermedad en los huesos degenerativa y la humedad le hace mucho daño. Por esto comentó que "el estar en un sitio con aire seco como el de aquí me da la vida".

"Para pasarlo mal para poder estar con la familia, nos gustaría poder estar más con ellos, pero luego compensas una cosa con la otra y no te queda más remedio que salir de allí", expresó Vicente.

Así, la pareja de pensionistas aventureros concluyeron que "mientras tengamos salud rodaremos y rodaremos, y cuando no haya que rodar nos pasaremos en algún sitio tranquilitos, pero encerrados en un piso otra vez no".