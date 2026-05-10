Los economistas coinciden sobre las pensiones: “Tendríamos que empezar a jubilarnos a los 72 años”

Las claves

Las claves Generado con IA Economistas advierten que la sostenibilidad del sistema de pensiones en España está en riesgo por el envejecimiento demográfico y la baja natalidad. Diversos organismos, como la Airef y el FMI, insisten en la necesidad de adoptar medidas adicionales y ajustes para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo. Algunos expertos proponen retrasar la edad de jubilación, sugiriendo que debería situarse entre los 70 y 72 años para equilibrar las cuentas. La proporción de trabajadores por pensionista ha descendido de cinco a 2,3 en las últimas dos décadas, y se prevé que siga bajando, lo que agrava el déficit de las pensiones.

Varios son los motivos que están poniendo ‘en tela de juicio’ la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Y son varios los economistas que han ‘levantado la voz’ para decir que hay que acometer cambios.

Entre los motivos que desembocan en lo que para algunos definen como ‘retos críticos’ están el envejecimiento demográfico, el hecho de que haya más esperanza de vida, la baja natalidad y la ratio trabajador-pensionista.

Por estos motivos, algunos organismos han levantado la voz: Así, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha dicho que la sostenibilidad del sistema “no ha mejorado”.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha subrayado la necesidad de que España adopte medidas adicionales para garantizar su estabilidad “a largo plazo”.

Y Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha calificado como “inestabilidad estructural” la actual situación, solicitando la ejecución de “ajustes”.

Alargar la edad

Más allá de los organismos antes citados, los economistas también han aportado su ‘granito de arena’ sobre el tema.

Uno de ellos, Luis Garvía indicó en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’ que “tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas". ¿Qué cuentas?

El economista recordó que la esperanza de vida ha dado un salto en las últimas dos décadas: de 74 a 84 años. Además, la diferencia entre el número de pensionistas y los trabajadores en activos no para de agrandarse por los motivos antes indicados como la baja natalidad.

Por si fuera poco, hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado. Ahora la cifra se ha reducido a 2,3. Y, en 2050, se estima que sólo sean 1,5.

"Si vemos la gente que nace en España y vemos la gente que se jubila, el problema es que no estamos mejor que hace 10 años", subrayó Garvía.

Por su parte, Gonzalo Bernardos es de la misma opinión, aunque en su caso rebaja la edad de jubilación a los 70 años.

“Preparaos para lo que viene”, ha advertido el profesor de la Universidad de Barcelona. Y es que el déficit por pensiones ya alcanza la cifra de 65.000 millones de euros.

Además, según su punto de vista, “son muy generosas. El jubilado cobra como primera pensión el 83% neto del último salario”. ¿Solución? “Jubilarse más tarde”, remarca el economista.

Por último, el también economista Óscar García afirmó en el podcast ‘La fórmula del éxito’ que el sistema no explota “porque lo van corrigiendo recortando las pensiones de los futuros pensionistas”.

Por ejemplo, en vez de tener que "cotizar 37 años, habrá que cotizar 42 años" para percibir el 100% de la pensión. “Yo estoy de acuerdo con que se retrase la edad de jubilación”, prosiguió. Y finalizó indicando que "si llegamos a esperanzas de vida de 120 años ¿Cómo los vas a jubilar a los 60 años?".