Begoña vive con 12 personas y paga 600 euros por una habitación: “Cobro una pensión de 860 euros y tengo cáncer”

Las claves

Las claves Generado con IA Begoña Revuelta vive con 12 personas en una vivienda de 11 habitaciones, pagando 600 euros al mes por una sola habitación. Su pensión mensual es de 860 euros y está incapacitada para trabajar debido a un cáncer, lo que la obliga a vivir cerca de su hospital. Begoña no puede acceder a ayudas sociales porque su pensión supera el umbral establecido, a pesar de sus dificultades económicas. La crisis de la vivienda en España obliga a muchas personas a compartir piso en condiciones complicadas ante el aumento del precio de los alquileres.

Begoña Revuelta es uno de los duros testimonios que ha dejado la crisis de la vivienda. Con una discapacidad absoluta, la inquilina tuvo que recurrir al alquiler habitacional y compartir piso con otras doce personas.

Su vivienda es de 11 habitaciones y le supone unos 600 euros de alquiler al mes. Lo cierto es que esta suma es importante para ella, teniendo en cuenta que cobra una pensión de 860 euros.

La inquilina está incapacitada para trabajar al tener que enfrentarse a un cáncer, motivo por el cual tampoco se puede mudar, ya que tiene que vivir cerca de su hospital. Lo cierto es que Revuelta se encuentra muy indignada con la situación de la vivienda en España.

"Yo no puedo pedir una ayuda"

"Vivo en una casa con 12 personas más, una casa que en principio tenía tres dormitorios y ahora tiene 11", comenzó explicando en laSexta Xplica Begoña Revuelta.

Así, agregó que su piso está siendo gestionado por una inmobiliaria que tiene otros pisos en Madrid. La inquilina explicó que le sentó especialmente mal la derogación del decreto de prórroga de alquileres en el Congreso, ya que en cualquier momento pueden llegar y decirle "no te renuevo, Begoña vete".

Lo cierto es que Revuelta explicó que "en mi caso yo ni siquiera estoy protegida por la Ley de Arrendamientos Urbanos porque yo tengo un contrato temporal, porque es una habitación, no me puedo permitir otra cosa".

La realidad de Revuelta es que "pago 600 euros por la habitación, tengo cáncer y tengo una pensión de 860 euros". A esto se suma que "yo no puedo pedir una ayuda es que no me la van a dar", señaló Begoña Revuelta; el motivo de esto es que según el Estado su pensión es alta.

Lo que ha llevado a la inquilina a llegar a estos extremos es su enfermedad: "Yo tengo una discapacidad absoluta, una enfermedad grave y no puedo trabajar", explicó en otra ocasión que visitó laSexta Xplica.

Así, ha tenido que mudarse a Barajas, cerca de su hospital, pagando 600 euros por una habitación y compartiendo baño. Por esto, ahora vive con miedo e inquietud constante de que decidan o subirle el alquiler o no renovarle el contrato, ya que, con 860 euros mensuales es difícil actualmente conseguir un lugar en el que vivir.

Begoña Revuelta parece un caso extremo, pero no es único. La crisis inmobiliaria en España ha llevado a miles de españoles a tomar decisiones difíciles como compartir piso con 12 personas para poder sobrevivir.

Teniendo en cuenta que los alquileres siguen subiendo y ya se encuentra en 15 euros por metro cuadrado. Con esto, una vivienda de 80 metros cuadrados en España tiene un precio medio de 1.200 euros, según los datos de Idealista. De esta manera, solo se pueden esperar más inquilinos en la situación de Begoña Revuelta.