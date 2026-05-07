Es oficial: La jornada laboral se reduce por convenio un año después del intento de lograr las 37,5 horas

Las claves

Las claves Generado con IA La jornada laboral media pactada en convenio colectivo en España ha bajado a 38,1 horas semanales, frente a las 38,4 de hace un año. La negociación colectiva es el principal motor de la reducción de jornada, aunque los nuevos convenios muestran una ligera desaceleración. Los convenios de empresa presentan jornadas más reducidas (37,3 horas semanales) que los sectoriales y los de grupos de empresas. El proyecto de ley para fijar la jornada en 37,5 horas semanales fue rechazado en el Congreso y aún no se ha materializado la reforma legal.

La reducción de la jornada laboral en España continúa avanzando de forma lenta y desigual un año después del intento fallido de establecer por ley las 37,5 horas semanales.

Aunque la medida no prosperó en el Congreso, los últimos datos reflejan que la negociación colectiva sigue siendo el principal motor de cambio, aunque todavía insuficiente para alcanzar ese objetivo.

Según la última estadística del Ministerio de Trabajo, la jornada media pactada en convenio colectivo se situó en marzo en 38,1 horas semanales, equivalente a 1.739,3 horas anuales.

Un dato que mejora ligeramente el registrado un año antes, cuando la media era de 38,4 horas, y se mantiene por debajo del máximo legal de 40 horas.

En esta línea, el tiempo de trabajo negociado en los convenios colectivos sigue estando por encima de las 37,5 horas semanales, aunque se va acercando, lo que refleja una tendencia progresiva, aunque todavía limitada.

Sin embargo, los nuevos convenios firmados en el arranque de 2026 apuntan a una cierta desaceleración en esta reducción.

En concreto, la jornada media en estos acuerdos alcanza las 38,8 horas semanales (1.769,9 horas anuales), lo que supone un repunte respecto a la media general.

Este comportamiento sugiere que el margen para seguir reduciendo el tiempo de trabajo mediante la negociación colectiva podría estar encontrando obstáculos, especialmente en determinados sectores.

El análisis por tipo de convenio muestra que los convenios de empresa presentan jornadas más reducidas, con una media de 37,3 horas semanales, frente a las 38,2 horas de los convenios sectoriales y las 38,4 horas en los acuerdos de grupos de empresas.

Esta brecha pone de manifiesto una mayor capacidad de ajuste en el ámbito empresarial, donde las condiciones pueden adaptarse con mayor flexibilidad a la productividad o a la organización interna.

En total, 2.240 convenios colectivos afectan a cerca de 7,4 millones de trabajadores y más de 720.000 empresas.

De ellos, unos 5,8 millones tienen jornadas comprendidas entre las 37,5 y las 39,5 horas semanales, mientras que más de un millón ya trabajan por debajo de las 37,5 horas. En el extremo opuesto, cerca de 240.000 empleados superan aún las 40 horas.

En paralelo, el intento de reforma legal sigue sin materializarse. El proyecto aprobado en mayo de 2025 fue rechazado en septiembre, cuando el Congreso de los Diputados rechazaba la tramitación del proyecto de ley.

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo ha centrado sus esfuerzos en sacar adelante la reforma del registro horario, que busca reforzar el control de la jornada mediante un sistema digital.

La vicepresidenta segunda ha defendido la urgencia de esta medida, subrayando que en España se hacen 2,5 millones de horas extraordinarias a la semana sin retribuir.