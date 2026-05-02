Salva, electricista que ha vuelto a España tras vivir en Alemania: "Aquí hago la obra y no veo un duro hasta pasados 60 días"

Las claves

Las claves Generado con IA Salva, un electricista que volvió de Alemania, denuncia la demora de hasta 60 días en los pagos tras realizar obras en España. Afirma que la falta de liquidez le impide invertir en herramientas básicas y pone en riesgo la viabilidad de su empresa de instalaciones solares. Para protegerse, exige el 50% del pago por adelantado en obras menores de 10.000 euros y rechaza clientes que proponen plazos superiores a 30 días. Aunque la ley establece un máximo de 60 días para pagar a autónomos, Salva y otros profesionales aseguran que los retrasos son frecuentes y muy perjudiciales.

Emprender es un reto de gran envergadura. Además de tener una idea innovadora y generar una necesidad para el cliente, hay que lidiar con la gestión económica y con obstáculos burocráticos que le quitan el sueño a los empresarios y autónomos.

Un caso muy claro es el de Salva, un electricista autónomo que está impulsando una empresa de instalación solar en Sevilla después de haber ahorrado una cantidad importante de dinero durante sus dos años en Alemania, donde los salarios incluso duplican a los españoles.

La tarea no está siendo sencilla, sobre todo porque su inversión inicial e incluso sus primeros trabajos no se ven recompensados rápidamente por la demora de los cobros. "Los pagos a 60 y 90 días me están dejando frito, y no sólo es que roce lo ilegal, es que te deja tieso", protesta en su cuenta de TikTok.

Exige los pagos por adelantado

Señala que en el sector "se ha normalizado de una manera que me parece increíble cobrar a más de 60 días o a más de 30 días" cuando se ha realizado un trabajo valioso que no se ve recompensado inicialmente y que genera mucha frustración e incertidumbre al ver que la cuenta bancaria continúa estancada.

"Me aceptan el presupuesto, compro el material, hago la obra, pago los materiales, emito factura y hasta pasados los 60 días no voy a ver ni un duro de eso. Puedes estar creciendo mucho, pero si no hay flujo de caja, estás perdido", expresa el electricista resignado.

Por eso, él ha optado por marcar un límite y no trabajar con clientes que se demoran en los pagos de las obras, ya que es consciente de que hay mucha demanda de trabajo y que, aunque pierda algunos clientes, va a seguir teniendo "faena" para que su empresa salga a flote.

Salva ha decidido que "en obras de menos de 10.000 euros, el 50% va por adelantado y el otro 50% a finalización de obra con un máximo de 15 días. Si algún cliente en alguno de esos pagos me pone como condición más de 30 días, lo siento, pero yo ahí no entro".

¿Qué dice la ley?

Además, reclama que por culpa de los pagos retrasados ha tenido que ponerse el cinturón y renunciar a herramientas de trabajo indispensables para fortalecer su negocio. "No he podido ni comprarme una furgoneta de segunda mano", revela.

Según la ley, que establece medidas de lucha contra la morosidad, el plazo por defecto es de 30 días naturales, que se puede ampliar hasta los 60 días. No obstante, aunque esté prohibido superar esta cifra, hay autónomos que aseguran hay excepciones y que en muchas ocasiones tardan más de dos meses en percibir la remuneración, introduciéndoles en consecuencia en un pozo de facturas y gastos.