Un experto vaticina qué va a pasar tras caer la prórroga del alquiler: “La hipoteca será la opción más estable”

Montaje de Yogi Thadhani con la entrega de llaves de una vivienda.

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso ha rechazado la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler que expiraran antes de 2027. Expertos señalan que esta decisión genera inestabilidad regulatoria y puede afectar tanto al mercado del alquiler como a la compra de vivienda. La hipoteca podría verse como una opción más estable ante la posible subida e imprevisibilidad de los precios del alquiler. El incremento del alquiler puede dificultar el ahorro de las familias y retrasar su acceso a la propiedad, además de endurecer los criterios bancarios para conceder hipotecas.

El Congreso de los Diputados ha rechazado el Real Decreto-Ley 8/2026 que contemplaba la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler. Eso sí, contratos que caducaran antes del 31 de diciembre de 2027.

Diferentes expertos han dado su opinión al respecto. Es el caso de Yogi Thadhani, country manager de Finteca en España. Y, desde su punto de vista, este rechazo introduce un nuevo episodio de inestabilidad regulatoria en el mercado.

Y es que, a su entender, las consecuencias pueden darse no sólo en el alquiler sino también en las decisiones de compra y en el acceso a la financiación hipotecaria.

Opción más estable

La inestabilidad regulatoria antes descrita va a provocar dos reacciones claras en el mercado, según el experto.

“Por un lado, habrá compradores que se lo piensen dos veces en función de la estrategia que tengan prevista”, explica Yogi Thadhani.

Pero, por otro, y al mismo tiempo, “también puede representar el empujón definitivo para muchos, ante la percepción de que el alquiler puede encarecerse y volverse aún más impredecible, haciendo de la hipoteca una opción más estable”.

Lo que asimismo tienen claro desde la compañía fintech es que, entre los efectos más inmediatos, habrá influencia en la capacidad de ahorro de los hogares. ¿Por qué? Por la subida de los precios del alquiler.

Es decir, que ante la ausencia de medidas de contención se puede reducir el margen disponible para reunir el capital necesario para la entrada de una vivienda.

“Si las familias destinan una mayor parte de sus ingresos al alquiler, les resulta más difícil ahorrar, lo que retrasa o incluso impide el acceso a la propiedad”, apunta Yogi Thadhani.

Otro efecto ‘colateral’ tiene como protagonista a las entidades financieras. “Este contexto afecta a los bancos a la hora de evaluar el riesgo, lo que puede traducirse en criterios más exigentes o en una mayor prudencia en la concesión de hipotecas”, concluye el experto.