Javier, el jubilado español que se marchó a vivir a Tailandia con su pensión: "En España con 1.000 € no se puede vivir"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier, un jubilado madrileño, decidió mudarse a Tailandia buscando una mejor calidad de vida con su pensión. En España, el coste de vida y el precio de la vivienda dificultan que los jubilados vivan con pensiones de 1.000 euros mensuales. En Tailandia, Javier puede vivir cómodamente con su pensión, aunque reconoce que extraña la gastronomía española. Cada vez más jubilados españoles valoran trasladarse al extranjero para aprovechar mejor sus pensiones y tener una vida más tranquila.

En cuestión de unos años, vivir en España a día de hoy se ha vuelto bastante más caro, especialmente para muchos jubilados con ingresos justos.

La combinación de crisis de vivienda, la gentrificación y el encarecimiento de los alimentos ha estrechado el margen de muchas economías domésticas.

En este contexto, la pensión media se sitúa en 1.363,4 euros mensuales, según datos de la Seguridad Social. Una cifra que, aunque permite a algunos mantener una vida tranquila, deja a otros en una situación más ajustada.

Es precisamente en ese escenario donde cada vez más jubilados valoran la posibilidad de trasladarse al extranjero en busca de una mejor calidad de vida.

Entre los destinos más populares destaca Tailandia, un país que combina un coste de vida más bajo con un clima cálido y una cultura atractiva. Precisamente allí vive Javier, un jubilado madrileño que decidió dar un giro radical a su vida tras retirarse.

Su historia comenzó como la de muchos otros viajeros: unas vacaciones para descubrir la cultura, la gastronomía y los paisajes del país asiático.

Sin embargo, durante una visita a una cantina, conoció a quien hoy es su esposa. "Ya estoy jubilado, estuve trabajando en la Heineken y de aquí me vine hacia aquí", aseguraba. "Cuando me jubilé tenía 58 años y ahora 65. Tendría que haberme jubilado ahora porque de joven casi no coticé".

Así, aquella relación marcó un antes y un después. Aunque en un principio regresó a España, no tardó en volver, esta vez con la intención de quedarse.

Han pasado ya siete años desde entonces y Javier vive actualmente en Udon Thani, una ciudad alejada de las zonas turísticas más conocidas del país.

De ese modo, aunque su pensión no es elevada debido a sus años de cotización, lo que le llevó inicialmente a intentar emprender en Tailandia junto a su pareja.

"Montamos un negocio aquí y le dije a mi mujer: 'Tía, yo te pongo el dinero pero no hago nada, no me he jubilado para venir a trabajar aquí'", apuntaba. "Yo estaba principalmente en la playa. Luego vino el COVID y se jodió tanto".

Tras el cierre del negocio, la pareja se instaló en una vivienda propiedad de la familia de su esposa, donde hoy viven con tranquilidad.

Javier no duda en comparar su situación actual con la que tendría en España. Entre risas, afirma que "en España no se puede vivir" mientras comparaba cómo en Tailandia "con 1.000 euros al mes vive una pareja".

"En Madrid con 1.000 euros te da para pagar el piso y, si eso, la comida. Nada más", sostiene. "Con 1.000 euros aquí vives".

Adaptado a su nueva vida, reconoce que hay aspectos que echa de menos, especialmente la gastronomía española: "La fabada, el cocido, el jamón... cuesta encontrar comida española".

Más allá de su ausencia de jamón, Javier matiza que Tailandia no es un destino para todo el mundo. Considera que el ritmo de vida es más adecuado para jubilados que para jóvenes en busca de actividades y oportunidades.

"Un chaval joven que venga aquí donde vivimos se va a aburrir", indicaba. "Aquí no hay marcha. Hay chicas jóvenes pero hay poco ambiente. Aquí es para vivir cuando te jubilas y tocarte los cojones".

De ese modo, historias como la de Javier reflejan una tendencia creciente: la búsqueda de alternativas fuera de España para aprovechar mejor la pensión y ganar calidad de vida.