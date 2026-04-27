La Unión Europea marca las normas: obligan a que el café y cacao venezolano tengan origen sostenible para entrar a Europa

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea exige que el café y cacao venezolano sean 100% libres de deforestación y con trazabilidad rigurosa para ingresar a su mercado. La nueva normativa europea estará vigente desde el 31 de diciembre de 2026 para grandes empresas, con seis meses adicionales para pequeños comerciantes. Los importadores europeos deben identificar el origen exacto, la cadena de suministro y demostrar el cumplimiento de derechos humanos y laborales, así como el consentimiento de comunidades indígenas. En 2025, las exportaciones venezolanas de café y cacao a Europa aumentaron significativamente, alcanzando cinco millones y 37 millones de euros respectivamente.

La Unión Europea ha presentado a los productores y exportadores de café y cacao en Venezuela el nuevo reglamento de deforestación comunitario en el cual se establece que sus productos deben ser 100% libres de deforestación y cumplir con trazabilidad rigurosa.

Esto, supone una clara apuesta de Europa por la sostenibilidad, imponiendo un estricto reglamento que condiciona la entrada de materias primas clave a su mercado.

Así, esta medida no solo redefine las reglas del juego para el comercio internacional, sino que coloca a los productores en la difícil situación de sanear y digitalizar sus cadenas de suministro si no quieren quedar fuera del mercado europeo.

¿Qué piden exactamente?

El objetivo de esta norma es garantizar que los productos que ingresen en el mercado europeo sean libres de deforestación.

Así, para las grandes empresas la norma estará en vigor desde el 31 de diciembre de 2026 y para pequeños comerciantes y microempresas se otorgará una extensión adicional de seis meses.

"Es una oportunidad para ustedes si quieren exportar productos como el café y el cacao a la Unión Europea, es un mercado atractivo", señaló la oficial de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, María Madrid, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Lo cierto es que la oficial también confesó que la medida nace de que al analizar los productos con más impacto en la deforestación resultó ser que en esta lista se encontraban: la carne bovina, el café, el cacao, la soja, la madera, el caucho y la palma de aceite.

Además de esto, Europa también exige a estos productores que se atengan a las leyes de su país, en este caso la legislación venezolana, incluyendo los derechos humanos y laborales, así como el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas donde se produzca el café y el cacao.

De esta manera, los importadores europeos deberán emitir una declaración que identifique el origen exacto de la materia prima, la composición de la cadena de suministro y si hubo o no deforestación.

Sobre esto, la oficial de la Unión Europea comentó que "lo importante de este reglamento es la trazabilidad, es decir, que el operador de la UE, la empresa que importa el producto, debe conocer su cadena de suministro".

Este reglamento, además, divide a los países en tres categorías de riesgo donde Venezuela se considera un riesgo estándar, esto se traduce en que las aduanas europeas controlarán el 3% de la mercancía importada.

Los datos de exportación entre el país latinoamericano y Europa muestran una relación comercial que va en aumento. En 2025 importaron cinco millones de euros en café verde a los países miembros, lo que se traduce en un aumento del 70% en comparación con 2024.

Además de esto, Venezuela también vendió 37 millones de euros en cacao a la Unión Europea, lo que representa un 5% en comparación con 2024.