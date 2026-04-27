Los 5 españoles de entre 68 y 79 años que desafiarán al reloj en Vietnam: bici, cuevas y selva en el regreso del Desafío Santalucía

Elegidos entre 271 candidatos tras superar pruebas físicas en la sierra de Madrid, Quique, Pilar, Pablo, Julia y José se preparan para 17 días de aventura extrema en Phong Nha, con trekking, espeleología, rápel y paddle surf en condiciones límite.

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco españoles de entre 68 y 79 años participarán en el Desafío Santalucía Seniors, una expedición de 17 días en Vietnam. El reto incluye bicicleta, trekking, espeleología, rápel y paddle surf, atravesando lugares como la bahía de Ha Long y las cuevas de Phong Nha. Los seleccionados, con perfiles muy activos y experiencia en montaña, quieren demostrar que la edad no es un límite para la aventura. El Desafío Santalucía busca visibilizar una longevidad activa y ha recibido premios y reconocimientos por su enfoque positivo del envejecimiento.

Cinco nombres, cinco historias y una misma intuición: que el tiempo no se mide en años, sino en lo que uno está dispuesto a hacer con ellos.

Quique, Pilar, Pablo, Julia y José —entre 68 y 79 años— han sido elegidos entre 271 candidatos para participar en la tercera edición del Desafío Santalucía Seniors, una expedición que este año se desplaza a Vietnam y que, más allá de la etiqueta de iniciativa corporativa, funciona como escaparate de una idea incómoda para muchos: que la vejez no siempre llega con retirada, y que hay quienes la encaran como un territorio aún por explorar.

La selección se resolvió tras un fin de semana de pruebas físicas en la sierra de Madrid. De ahí salieron ellos cinco.

La bahía de Ha Long, con sus islotes de piedra caliza y aguas esmeralda, será uno de los paisajes que atravesarán los participantes del Desafío Santalucía Seniors en 2026. E. E.

Quique Soler, valenciano de 78 años, aparejador y campeón del mundo por equipos de trail running en categoría veterana; Pilar Sanguino, de 79, vecina de Tres Cantos, viajera persistente que ha pisado cumbres como el Aneto o el Toubkal; Pablo San José, 71 años, exdirectivo, árbitro de pádel en activo, deportista de todo menos —hasta ahora— de bicicleta; Julia Martínez, 68, enfermera especializada en salud mental, habituada a la montaña y a los grandes recorridos; y José Puch, 69, montañero veterano y guía de grupos.

Tres de ellos superan los 70. Ninguno parece dispuesto a comportarse como tal. A partir de ahora comienza la preparación. Del 1 al 17 de septiembre viajarán a Vietnam, donde afrontarán una expedición que combina cinco disciplinas: bicicleta, trekking, espeleología, rápel y paddle surf.

El recorrido arranca con tres jornadas sobre dos ruedas —140 kilómetros— y se adentra después en la región de Phong Nha, un paisaje de formaciones kársticas que alberga algunas de las cuevas más grandes del planeta. Allí llegará la parte más exigente: caminar, descender, remar y dormir bajo bóvedas de hasta 150 metros de altura, en condiciones de humedad constante, con el cuerpo como único argumento.

Longevidad positiva

No es la primera vez. Antes de Vietnam estuvo la Cordillera Blanca de Perú y, después, el archipiélago de Svalbard, en el Ártico. Dos escenarios extremos que sirvieron para consolidar un formato que Santalucía ha convertido en bandera de su discurso sobre la longevidad: una etapa que, según defienden, puede seguir siendo activa, productiva y, sobre todo, visible.

El proyecto ha recibido reconocimientos —como el premio de Marketing y Comunicación de INESE en 2025— y ha generado incluso su propio relato audiovisual, con el documental La Huella y el Tiempo, premiado en el Festival de Málaga.

Detrás de la expedición hay también una estructura empresarial. El proyecto está organizado por TREX Exploring y cuenta con el patrocinio de Quirónsalud, además del respaldo de Ballesol e Iris Global, encargada de la asistencia en viaje. Pero el foco, al menos durante unas semanas, se desplaza hacia otro lugar: cinco personas mayores que entrenan para cruzar selvas, descender cuevas y pedalear bajo el calor húmedo del sudeste asiático.

En un contexto en el que el envejecimiento suele abordarse desde la dependencia o el coste, iniciativas como esta buscan introducir un matiz distinto. No tanto cambiar la realidad como desplazar el encuadre. Mostrar, al menos durante 17 días, que hay quienes no entienden la edad como un límite, sino como una condición más del viaje.