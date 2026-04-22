La UE cambia de estrategia: trabaja una alianza económica con Corea del Sur ante la inestabilidad global

Las claves

Las claves Generado con IA La UE y Corea del Sur han anunciado una nueva alianza estratégica para fortalecer cadenas de suministro y promover la innovación tecnológica. El acuerdo se centra en la cooperación en minerales críticos, tecnología avanzada y la protección de sectores clave como semiconductores y energías limpias. Ambas partes buscan reforzar el comercio bilateral y la colaboración en industrias estratégicas, incluyendo la creación de un grupo de trabajo para la industria de cosméticos. El volumen comercial entre Corea del Sur y la UE ha crecido más del 50% desde 2011, alcanzando cifras récord de intercambio e inversión bilateral.

La Unión Europea (UE) y Corea del Sur han dado un paso decisivo hacia una integración económica más profunda con el anuncio de una nueva alianza estratégica destinada a blindar sus cadenas de suministro y fomentar la innovación tecnológica.

En un contexto geopolítico complejo, se celebró en Seúl el primer diálogo estratégico de nueva generación Corea del Sur-UE que contó con la participación del ministro de Industria surcoreano, Yeo Han-koo, y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.

El acuerdo busca no solo potenciar el comercio bilateral, sino también garantizar el acceso a recursos críticos y fortalecer la seguridad económica en sectores vitales como el de los semiconductores y las energías limpias.

Las claves del acuerdo

La reunión se llevó a cabo para elevar la cooperación a una 'Asociación Estratégica Próxima Generación', la cual abarca minerales críticos, tecnología avanzada y cadenas de suministro.

Con esto, ambas partes han acordado cooperar estrechamente en el suministro de minerales críticos, esenciales para la transición energética, y mitigar las interrupciones en las cadenas de suministro globales.

Además, se busca reforzar la colaboración en industrias estratégicas como los semiconductores y las baterías. En este sentido, aprovecharon para anunciar la creación de un grupo de trabajo para la industria de cosméticos.

Así, como fue explicado anteriormente el objetivo de la reunión es reforzar la relación de comercio bilateral entre ambos y, además, se busca que esta asociación funcione como un marco de cooperación económica.

Lo cierto es que este acercamiento entre la UE y Corea del Sur surge como respuesta a la creciente competencia entre Estados Unidos y China, la expansión del proteccionismo y la necesidad de asegurar suministros tras los recientes cambios en el entorno económico mundial.

Ambas partes aprovecharon para destacar que el volumen comercial entre Corea del Sur y Europa ha aumentado más de 50% desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 2011.

Dicho Tratado de Libre Comercio tiene importancia al ser el primero de este tipo firmado entre la UE y un país asiático. Destaca la ambición del mismo de eliminar el 99% de los aranceles y las barreras técnicas en sectores clave como el automotriz y la electrónica.

Tanto es así que en 2025 se alcanzó una cifra récord de 136.800 millones de dólares, lo que se traduce en 116.000 millones de euros, en intercambio de bienes. Además, la inversión acumulada bilateral llegó a los 286.800 millones de dólares, 243.300 millones de euros.