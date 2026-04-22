Confirmado por Hacienda: usará la inteligencia artificial para detectar el fraude en la Renta de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda usará inteligencia artificial para detectar el fraude fiscal en la campaña de la Renta de 2026. La Agencia Tributaria pondrá especial vigilancia sobre grandes patrimonios, criptoactivos y ganancias patrimoniales superiores a 300.000 euros. Habrá mayor control sobre deducciones de autoconsumo, eficiencia energética, vehículo eléctrico y gastos de autónomos. El cruce de datos se intensifica y el margen de error para los contribuyentes se reduce prácticamente a cero.

Un año más, Hacienda vuelve a llamar a la puerta de los ciudadanos. De hecho, la campaña de la Renta 2026 (ejercicio 2025) ya ha arrancado y estará operativa hasta el 30 de junio.

“Más control, más datos, más riesgo para quien no lo haga bien”, advierten desde el despacho García-Valdecasas & Viola en la red social LinkedIn.

Cierto que este año no hay “grandes revoluciones normativas”, como señalan, pero menos cierto es que “la Agencia Tributaria (AEAT) dispone hoy de más información, mayor capacidad de cruce de datos y herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, que elevan de manera significativa su capacidad de control.

El foco de Hacienda

Con lo dicho anteriormente, la pregunta que flota en el aire es dónde va a poner el foco la AEAT en esta nueva campaña de la Renta. Desde la asesoría señalan cinco grandes focos.

Para empezar, pondrá la lupa en los grandes patrimonios. “Especial vigilancia a contribuyentes con ganancias patrimoniales por importes superiores a 300.000 euros, que tributarán al 30%”, matizan desde García-Valdecasas & Viola.

También los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales. Es decir, dividendos, fondos, inmuebles y, en especial, criptoactivos.

Si hablamos de deducciones, la AEAT se fijará en aquellas relacionadas con autoconsumo, eficiencia energética y vehículo eléctrico. Y, en el caso de los autónomos, habrá control reforzado sobre módulos, gastos y cotizaciones.

Por último, también mirará ‘al dedillo’ los gastos deducibles y la justificación de los mismos.

Llegados a este punto, desde la asesoría indican una serie de claves que los contribuyentes no deben pasar por alto si pretenden dárselas de 'listillos' e intentar engañar a la AEAT.

“La Administración tiene cada vez más información. Por lo tanto, el margen de error se reduce a cero”, señalan. Además, resaltan que se intensifica el cruce de datos, por lo que “la incoherencia se detecta antes que nunca”. Por eso, y si la devolución se retrasa, es que hay indicio de riesgo fiscal.