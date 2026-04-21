Es oficial: el trabajador está obligado a devolver a la empresa el tiempo perdido por salir a fumar al final de la jornada

Las claves

Las claves Generado con IA El tiempo que un trabajador dedica a fumar fuera de los descansos oficiales debe recuperarse al final de la jornada laboral. Fumar no se considera una necesidad básica, por lo que las empresas pueden exigir el control y compensación de ese tiempo. Las empresas pueden usar sistemas de fichaje para controlar las salidas a fumar y exigir su recuperación si no están dentro de los descansos permitidos. Esta normativa aplica tanto al tabaco tradicional como a los cigarrillos electrónicos y puede conllevar sanciones si no se respeta.

En muchas empresas, las pausas durante la jornada laboral forman parte del día a día. Entre reuniones, tareas acumuladas o momentos de mayor presión, hay pequeños descansos que ayudan a desconectar y recargar energías.

El más habitual suele ser el de 15 minutos para el café o el desayuno, un tiempo que en muchos casos está incluido dentro del horario de trabajo.

Sin embargo, no todas las pausas tienen el mismo tratamiento, y ahí es donde surgen algunas dudas.

Uno de los casos más comunes es el de los trabajadores que salen a fumar. Y es que aunque pueda parecer una pausa similar a la del café, la realidad es que no se considera igual desde el punto de vista laboral.

Según explican desde Bufete Capitol, las empresas pueden exigir que ese tiempo se controle y, si no está dentro de un descanso reconocido, se recupere al final de la jornada.

La razón principal es que fumar no se considera una necesidad básica o fisiológica, como sí lo pueden ser otras pausas inevitables.

Por eso, las empresas tienen margen para aplicar medidas de control, como pedir a los empleados que fichen al salir y al volver. Y, si ese tiempo no se compensa, podría interpretarse como que no se ha cumplido completamente la jornada laboral.

Eso sí, hay situaciones en las que no habría problema. Si el trabajador aprovecha el descanso oficial —por ejemplo, esos 15 minutos del café— para fumar, entonces entra dentro de lo permitido. El conflicto aparece cuando las salidas a fumar se hacen fuera de esos periodos establecidos.

Para gestionar estas situaciones, muchas empresas utilizan herramientas como sistemas de fichaje digital o registros del tiempo efectivo de trabajo.

Estas medidas buscan asegurar que se cumple el horario y evitar abusos, ya que en caso de no respetar las normas internas, el trabajador podría enfrentarse a sanciones, que variarán según el convenio colectivo o las políticas de la empresa.

Además, esta regulación no distingue entre tipos de consumo, ya que tanto el tabaco tradicional como los cigarrillos electrónicos se tratan de la misma manera.