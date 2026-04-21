España pide ayuda a la UE: 413 millones de euros en 2026 para financiar la producción de frutas y hortalizas

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, durante su reunión de este miércoles en Bruselas Comisión Europea

Las claves

Las claves Generado con IA España solicita a la Unión Europea 413 millones de euros para financiar programas operativos de organizaciones productoras de frutas y hortalizas en 2026. Las ayudas beneficiarán a 407 organizaciones repartidas en 15 comunidades autónomas, reforzando infraestructuras y métodos de producción innovadores. España lidera la captación de fondos europeos para este sector, recibiendo el 33% del total de la UE y aumentando la cuantía un 5,8% respecto a 2025. La Comisión Europea impulsa el relevo generacional en la agricultura para paliar la escasez de trabajadores, mientras el sector afronta retos como el aumento de costes y la competencia de productos importados.

El peso del sector primario en España es de menos del 3%, muy por debajo de la industria, la construcción o los servicios. Sin embargo, supone miles de empleos y una profesión fundamental para proveer de alimentos a toda la sociedad, por lo que es un ámbito económico clave del país.

Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ha solicitado a la Unión Europea 413 millones de euros para financiar los programas operativos de las organizaciones productoras de frutas y hortalizas.

Estas ayudas van a beneficiar a 407 organizaciones, repartidas en 15 comunidades autónomas: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, La Rioja, Castilla y León, Baleares, País Vasco, Galicia y Asturias son las perceptoras.

España, potencia agrícola

Cabe destacar que España lidera la captación de esta inyección económica con el 33% del total de la Unión Europea y con un aumento de la cuantía constante desde 1997. De hecho, este año es un 5,8% superior a la del año 2025, según confirma el Ministerio en un comunicado.

Esta financiación tiene como objetivo fortalecer el sector desde distintos ángulos. Por un lado, destinada a la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización y, por otro lado, para el desarrollo de métodos de producción innovadores o de prevención de crisis y gestión del riesgo.

Por otra parte, la Comisión Europea ha puesto el foco también en la falta de trabajadores en el sector agrícola, fenómeno que se agravará en los próximos años por la jubilación de la generación del baby boom.

En octubre de 2025 presentó la Estrategia Europea para el Relevo Generacional con el objetivo de duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la Unión Europea antes de 2040 y paliar el incremento de las retiradas laborales a partir de los 65 años.

Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se prevé que en menos de cinco años se jubilen 630.000 agricultores de los 945.000 titulares de explotaciones agrarias que hay en España.

La guerra de Irán, a su vez, ha derivado en un aumento de los precios en España en el mes de marzo, en especial de los carburantes y de la energía. Por eso, las empresas agrícolas y de ganadería también han visto una subida de los costes de producción.

En paralelo, se ha levantado una polémica por el pacto de la UE con Mercosur, que, según los agricultores, va a generar competencia desleal porque los productos importados de Sudamérica van a contar con menos controles de sostenibilidad que los europeos.