Finlandia adelanta a España: es el país de toda la Unión Europea con una mayor tasa de desempleo con un 10,9%

Las claves

Las claves Generado con IA Finlandia lidera la tasa de desempleo en la Unión Europea con un 10,6%, superando a España, que registra un 9,8%. El aumento del desempleo en Finlandia se debe a una ralentización económica, menor contratación y mayor oferta de trabajadores. Suecia, con una tasa del 8,8%, ha visto aumentar el paro por la subida de las hipotecas variables y la caída del consumo familiar. La media de desempleo en la UE es del 5,9%, muy por debajo de los niveles de Finlandia, España y otros países del norte y sur.

La Unión Europea (UE), aunque es una comunidad económica, es heterogénea e históricamente se ha dividido en dos grandes grupos: los países del norte y los del sur. Los primeros, con más productividad y capacidad económica; los segundos, con más desempleo y menos renta per cápita.

Muchos de estos parámetros se siguen cumpliendo, pero en este 2026 se ha producido un cambio total en el país que lidera la tasa de desempleo del continente. Ni España, ni Grecia: Finlandia.

El país escandinavo, con 5,62 millones de habitantes, sufre una crisis laboral que ha disparado su tasa de desempleo hasta el 10,6%, por delante de España (9,8%), que por su parte continúa a la cabeza en desempleo juvenil con un porcentaje del 23,8%.

España, segundo país con más desempleo

Las estadísticas de paro ofrecidas por Eurostat muestran que en el Top 5 de países con más población parada, tres son del norte de Europa (Finlandia, Suecia y Lituania) y dos son del sur (España y Grecia). Aquí pueden leer el listado de los 10 países con peores números de empleo de la UE.

Finlandia 10,6%

España 9,8%

Suecia 8,8%

Lituania 8,5%

Grecia 8,5%

Francia 7,9%

Austria 7,5%

Letonia 6,7%

Estonia 6,4%

Luxemburgo 6,4%

Por otra parte, los países con menor porcentaje son Bulgaria (3,2%), República Checa (3,2%) y Polonia (3,2%). Por su parte, Alemania -principal potencia económica del continente- mantiene una alta productividad con solo un 4% de parados.

La media de toda la Unión Europea es del 5,9%, por lo que España, aunque ha conseguido derribar la barrera del 10%, continúa siendo uno de los estados con peores datos y muy lejos de la media.

¿Qué ha pasado en Finlandia y Suecia?

En el caso de Helsinki se produce en un contexto en el que ha sufrido una ralentización económica que ha derivado en una reducción de la demanda de trabajo. Es decir, las empresas están contratando menos personal.

Asimismo, cada vez hay más oferta de trabajadores en el país, dado que los empleados más longevos están prolongando su carrera laboral y porque se está produciendo -como en el resto del continente- una entrada importante de inmigrantes.

El caso de Suecia es distinto. A raíz del aumento de la inflación y de los tipos de interés, cada vez más propietarios sufrieron una subida de las hipotecas variables, factor que ha derivado en un incremento del ahorro de las familias.

En consecuencia, el sector terciario (comercio, hostelería...) ha visto cómo se ha reducido la masa de clientes, derivando en una oleada de despidos en restaurantes, bares, hoteles y tiendas.