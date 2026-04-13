Suiza confirma que todos los españoles con DNI en vigor pueden entrar al país sin trabajo y vivir allí durante 6 meses

Las claves nuevo Generado con IA Suiza permite a los españoles con DNI vigente residir en el país hasta seis meses sin necesidad de contrato de trabajo previo. Es obligatorio registrarse en la oficina municipal del lugar de residencia dentro de los primeros 14 días tras la llegada. Inicialmente se puede estar tres meses sin trámites; para prorrogar otros tres meses, es necesario demostrar que se está buscando empleo. Se recomienda tener conocimientos básicos de alguno de los idiomas oficiales suizos y contar con ahorros para los primeros meses.

Canberra, Zúrich, Basilea... Son varias las ciudades que destacan dentro del territorio suizo, un destino muy atractivo por tener uno de los salarios más altos de Europa, una gran calidad de vida y unos paisajes montañosos inigualables.

En España, las nóminas son más reducidas, por lo que muchos jóvenes -con estudios universitarios y sin ellos- optan por emigrar para buscar nuevas oportunidades y una de las opciones principales es Suiza.

Aunque la confederación helvética no pertenece a la Unión Europea, continúa siendo un país europeo que facilita enormemente la llegada de españoles y de ciudadanos del resto de la UE. De hecho, es posible entrar al país sin contrato de trabajo y vivir allí durante un máximo de 6 meses; el único requisito es presentar el DNI o el pasaporte en vigor.

Hay que registrarse en los primeros 14 días

Una vez dentro, se tiene derecho a permanecer en el país los primeros tres meses sin necesidad de ningún trámite especial, periodo que se suele utilizar para buscar trabajo en un territorio con una tasa de desempleo muy reducida (3,2%).

El único requisito para residir inicialmente en el país de los Alpes es registrarse en la oficina municipal del lugar donde se vaya a vivir en los primeros 14 días desde la llegada, proceso que siempre genera algo de nerviosismo pero que en realidad es bastante automático en todos los países occidentales.

Cumplido este plazo, si aún no se ha encontrado un empleo, se puede solicitar una prórroga de otros tres meses adicionales. Sin embargo, en este contexto, hay que justificar que se está buscando activamente trabajo y que el demandante tiene posibilidades reales de encontrar un oficio.

En principio, aunque es un país multilingüe, es relativamente asequible acceder a un empleo en oficios manuales o técnicos. De hecho, en el pasado mes de marzo, se publicaron casi 20.000 ofertas de trabajo a través del portal EURES.

Requisitos para trabajar

Aunque no sea necesario saber el idioma a la perfección, sí que es importante tener unos conocimientos básicos al menos del cantón en el que se plantea vivir, ya sea alemán, italiano, francés o romanche.

Por lo tanto, además de ir con dinero ahorrado para sobrevivir a los primeros meses, es clave empezar la andadura suiza con conocimientos básicos en alguno de los idiomas del país, por lo que es importante no ir a la aventura y tener un plan concreto.