Hacienda obliga a declarar ventas por Wallapop, alquileres y criptomonedas en la declaración de la Renta de 2026

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda enviará más de 3,5 millones de avisos para recordar la obligación de declarar ingresos por ventas en plataformas como Wallapop, alquileres, criptomonedas y rentas extranjeras en la Renta de 2026. Las personas que hayan vendido productos en plataformas de segunda mano y superen 30 operaciones o 2.000 euros anuales serán especialmente vigiladas. Más de 1,2 millones de contribuyentes recibirán recordatorios para declarar ganancias o pérdidas por criptomonedas, reflejando el creciente uso de estos activos en España. La Agencia Tributaria también controlará los ingresos por alquileres de vivienda y rentas en el extranjero, cruzando datos con las comunidades autónomas y otros países.

La campaña de la Renta de 2026 ha comenzado con un refuerzo claro por parte de la Agencia Tributaria por el control de ingresos obtenidos a través de internet y de nuevas formas de economía digital.

Hacienda ha advertido de que enviará más de 3,5 millones de avisos a los contribuyentes para recordar la obligación de declarar ventas en plataformas de segunda mano, alquileres de vivienda, pisos turísticos, operaciones con criptomonedas y rentas obtenidas en el extranjero.

Según ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, solo en el caso de las ventas online se remitirán alrededor de 437.000 avisos, un 32% más que el año anterior.

Estos mensajes irán dirigidos a personas que hayan vendido productos en plataformas como Wallapop o Vinted y que superen límites de más de 30 operaciones al año o ganancias superiores a 2.000 euros.

Hacienda ya dispone de mecanismos de control sobre estas transacciones, por lo que recomienda revisar bien la actividad realizada en este tipo de aplicaciones antes de presentar la declaración.

No obstante, otro de los focos en los que se centra la administración es en el alquiler de viviendas.

Y es que según detallan, la Agencia Tributaria también enviará más de 867.000 avisos a propietarios que alquilan inmuebles para uso habitual, con el objetivo de que incluyan esos ingresos en la declaración.

Esta información se cruza con datos facilitados por las comunidades autónomas a partir de las fianzas depositadas, lo que permite a Hacienda tener un mayor control sobre estos arrendamientos.

En cuanto a lo relacionado con la economía digital, las criptomonedas vuelven a estar bajo el punto de mira.

Más de 1,2 millones de contribuyentes recibirán notificaciones para recordarles que deben declarar las ganancias o pérdidas derivadas de la compraventa de estos activos.

El número de avisos ha aumentado respecto al año pasado, reflejando el crecimiento del uso de monedas virtuales en España.

Asimismo, la Agencia Tributaria también enviará más de un millón de avisos a personas con rentas en el extranjero, gracias al intercambio de información entre países, lo que permite detectar ingresos fuera del territorio nacional.

Desde el punto de vista operativo, el Ministerio ha explicado que los avisos se realizarán en tres fases.

Una primera al consultar los datos fiscales en Renta WEB, otra durante la elaboración de la declaración para prevenir errores o incoherencias, y una tercera una vez presentada, para corregir posibles fallos antes de que se inicie una comprobación formal.

Según datos de la propia Agencia Tributaria, aproximadamente la mitad de los contribuyentes que recibieron notificaciones el año pasado acabaron modificando su declaración.

Con ello, Hacienda busca aumentar el cumplimiento voluntario en un momento en el que cada vez más ingresos proceden de actividades del ecosistema digital.