Pakistán cambia de estrategia: refuerza su relación económica con China y actúa como mediador entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán actúa como mediador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, facilitando un alto el fuego temporal y la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de petróleo. El país asiático refuerza su alianza económica con China a través del Corredor Económico China-Pakistán, con inversiones en infraestructuras, energía y tecnología. China se compromete a ampliar la cooperación científica e industrial con Pakistán, mientras Islamabad garantiza mayor seguridad para los profesionales chinos en su territorio. Pakistán enfrenta un conflicto armado con Afganistán, tras ataques militares recíprocos que han causado cientos de muertes en la región fronteriza.

Pakistán, a raíz de su papel como mediador en la guerra de Irán -protagonizada por los ejércitos de Estados Unidos, Israel y de la República Islámica-, se ha erigido como un actor principal en el contexto actual de la geopolítica mundial.

El país asiático ha desempeñado un papel clave en el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para que cesen las hostilidades durante dos semanas contra el país persa. A cambio, se ha reabierto el estrecho de Ormuz para que el petróleo y las materias primas fundamentales puedan transitar hacia Europa y América.

Así, mientras se gana la confianza de Donald Trump como interlocutor válido en el conflicto del Golfo Pérsico, en paralelo, Pakistán continúa fortaleciendo su relación con China y con el presidente de la República, Xi Jinping.

¿En qué consiste el corredor económico?

En 2025, Islamabad y Pekín se comprometieron a expandir la cooperación económica y la inversión en el marco del Corredor Económico China-Pakistán, pacto por el que se reunieron en la capital de Pakistán ambas delegaciones, lideradas por los ministros de Exteriores de ambas naciones.

China ha invertido durante décadas miles de millones en su vecino occidental para la construcción de carreteras, centrales eléctricas y enlaces ferroviarios para conectar el oeste de China con el mar Arábigo de Gwadar, en el suroeste de Pakistán.

Ahora, el gigante asiático promete mantener la alianza e incluso la amplía para desarrollar proyectos científicos conjuntos y potenciar la tecnología, la industria y la agricultura en su vecino Pakistán.

Además, Islamabad se ha comprometido a reforzar la seguridad de los investigadores y profesionales chinos, amenazados por grupos separatistas, que trabajan en proyectos vinculados al corredor económico entre ambas potencias.

Pekín ha marcado una clara estrategia de expansión internacional para superar a Estados Unidos como principal potencia e influencia económica del planeta. Desde reducir las importaciones de productos procedentes de África a fortalecer sus lazos comerciales con la Unión Europea y sin olvidar el mantenimiento y mejora constante de sus relaciones con sus aliados asiáticos.

Conflicto entre Pakistán y Afganistán

Por su parte, Pakistán se ha visto envuelto en un conflicto armado de alto voltaje con Afganistán, eclipsado mediáticamente por los ataques de EEUU y China contra Irán.

A finales de febrero de 2026, el Ejército pakistaní lanzó una oleada de ataques contra las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, provocando cientos de muertes. Previamente, se produjo una importante ofensiva talibán contra puestos militares fronterizos de la República Islámica de Pakistán. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona este conflicto en un momento en el que Islamabad ha apostado por el antibelicismo.