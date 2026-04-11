Suiza da una lección a España en el alquiler: a un inquilino le quedan 4.731 euros para vivir después de pagarlo

Las claves nuevo Generado con IA El salario medio en Suiza permite a un inquilino disponer de 4.731 euros mensuales después de pagar el alquiler. En España, el alquiler consume casi la mitad del salario medio, dejando solo 898 euros para otros gastos mensuales. España ocupa la posición 12 de 14 países analizados en cuanto a la proporción de salario que queda tras pagar el alquiler. La dificultad para ahorrar o emprender en España se atribuye al alto coste del alquiler respecto al salario medio.

Vivir de alquiler en España se está convirtiendo en una especie de misión imposible para muchas personas. En primer lugar, por la falta de oferta; en segundo, lugar, por los precios que no paran de subir.

Así, por ejemplo, el precio medio del alquiler en España durante el primer trimestre de 2026 se ha situado en 15 euros el metro cuadrado, según Idealista. Por lo tanto, y para un piso de 80 metros, la cantidad a pagar es de 1.200 euros mensuales.

José Luis Portela, CEO de Magtalent, ha hecho números y ha comparado el precio del alquiler medio (de una habitación en el centro) con el salario medio en Suiza y en España. Y, como se suele decir, las comparaciones son odiosas.

La mitad del salario

“España no es un ‘país caro’. Es un país donde el alquiler se ha comido al futuro”, afirma Portela en la red social LinkedIn.

Una afirmación que se basa en el análisis de diferentes países de Europa y Estados Unidos. Y el resultado no es nada halagüeño, ya que de los 14 países analizados, finalmente España acaba ocupando la posición decimosegunda.

Su ecuación ha sido muy simple: salario neto medio menos el alquiler medio de una habitación en el centro. El resultado es que la primera posición es para Suiza. Allí, el salario medio es de 6.542 euros; y el alquiler se lleva 1.810 euros mensuales. Es decir, que a un ciudadano suizo le quedan 4.731 euros mensuales para vivir.

La hipotética medalla de plata es para EEUU: salario medio de 3.605 euros y un alquiler de 1.413 euros. Por lo tanto, siguen en el bolsillo de los ciudadanos 2.191 euros mensuales.

Y el bronce sería para Alemania, con sueldos medios de 2.991 euros y alquiler medio de 816 euros. Es decir, que siguen disponiendo de 2.175 euros.

En el caso de España, ese salario medio está en 1.789 euros. Y el precio de la habitación en el centro es de 891 euros. ¿Resultado? 898 euros para otros gastos como comida, luz, teléfono...

“En España, el alquiler se lleva el 49,8% del salario neto medio. La mitad. Con ese ‘combustible’ no haces carrera, no ahorras, no emprendes, no montas familia. Vas en reserva todo el tiempo”, afirma José Luis Portela.

Y concluye subrayando que, por eso, “y en cuanto aparece una estación mejor como Países Bajos, Alemania o Suiza, cambias de ruta. Por eso muchos estudiantes ya no ‘sueñan con irse’. Lo ven como el plan lógico”.