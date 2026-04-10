El municipio donde más ha subido el precio del alquiler en España: allí murió Isabel la Católica y tiene castillo

Las claves nuevo Generado con IA Medina del Campo, en Valladolid, es el municipio español donde más ha subido el precio del alquiler, con un incremento del 29% en un año. El alquiler de un piso de 90 metros cuadrados en Medina del Campo ha pasado de 516 a 667 euros mensuales. La subida responde a la falta de oferta en grandes ciudades cercanas, lo que ha desplazado la demanda a localidades como Medina del Campo. Otros municipios con fuertes subidas en el alquiler son Riba-roja de Turia (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Los Corrales de Buelna (Cantabria) y Petrer (Alicante).

El precio del alquiler sigue con su particular cuesta arriba en España. Según pisos.com, aumentó un 12,7% entre febrero de 2026 y el mismo mes de un año antes. Dicho de otra manera, el precio se situó en 14,45 euros el metro cuadrado al mes.

“Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Pero no sólo en las ciudades. Estos incrementos también se dan en muchos municipios de España. Y si ponemos el foco en ellos, y en las fechas antes indicadas, hay uno que sobresale sobre el resto, con un incremento del 29%. Es decir, más del doble respecto a la media nacional.

Ciudad del mueble

Este municipio se sitúa en Castilla y León, concretamente en la provincia de Valladolid. Se trata de Medina del Campo. Allí, el alquiler de piso de 90 metros cuadrados ha pasado de costar 516 euros al mes a 667 euros en un año.

Esta villa con más de 20.000 habitantes tiene un origen prerromano. Situada a unos 45 kilómetros de Valladolid, y a unos 160 de Madrid, es el segundo pueblo más grande de la provincia.

Si se echa la vista atrás, hasta 1504, en Medina del Campo murió Isabel la Católica aunque sus restos reposan en la Capilla Real de Granada.

Y del siglo XV es el Castillo de la Mota, declarado bien de interés cultural desde 1904. Más allá de su misión defensiva, la fortaleza se dedicó a salvaguardar los archivos más importantes de la Corona de Castilla.

Plaza de Medina del Campo.

También interesante de ver es el Palacio Real Testamentario (su nombre se debe a que allí la reina Isabel la Católica redactó sus últimas voluntades) y la Colegiata de San Antolín.

En la actualidad, a Medina del Campo se la conoce con el sobrenombre de ‘ciudad del mueble’, al ser el referente en la región de la venta de mobiliario.

Más allá de Medina del Campo, otros pueblos en los que el precio del alquiler ha subido por encima de la media de España son Riba-roja de Turia (Valencia), con un incremento del 28%; Laguna de Duero (Valladolid), con un aumento del 19%; y Los Corrales de Buelna (Cantabria) y Petrer (Alicante), en ambos ha crecido un 14%.

“La subida en municipios como Medina del Campo o Riba-roja de Turia responde a dinámicas bien conocidas: la falta de oferta en las grandes ciudades cercanas empuja la demanda hacia localidades de su entorno, que no estaban preparadas para absorberla y donde el parque de vivienda en alquiler es limitado”, apunta Ferran Font.