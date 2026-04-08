Ya es oficial: Hacienda confirma la deducción de 1.200 euros por maternidad en la declaración de la Renta 2026

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d).

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda confirma la deducción de hasta 1.200 euros anuales por maternidad en la declaración de la Renta 2026 para madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Este beneficio puede incrementarse si se justifican gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados. La deducción es compatible con otras ayudas familiares, como la de familia numerosa o discapacidad a cargo, y puede solicitarse de forma anticipada o en la declaración anual. Pueden beneficiarse madres trabajadoras por cuenta ajena o autónomas, y en algunos casos el otro progenitor o tutor, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por Hacienda.

La deducción por maternidad de hasta 1.200 euros anuales se ha convertido en uno de los beneficios fiscales más importantes para las madres con hijos menores de tres años que trabajan y cotizan a la Seguridad Social.

Esta ayuda está vigente desde el año 2023 y también se puede complementar con un incremento ligado a los gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, lo que permite aliviar aún más el coste de conciliar trabajo y crianza.

Es posible cobrarlo mensualmente de forma anticipada o directamente en la declaración de la Renta y puede suponer una inyección económica clave para miles de familias cada ejercicio.

¿Qué es esta deducción?

Esta deducción del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) llega hasta los 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años y se aplica desde el mes de nacimiento del niño hasta el mes que cumple tres.

Existe un incremento adicional por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, siempre que se cumplan los requisitos de gasto y justificación que marca Hacienda.

Independientemente de que la declaración resulte con una cuota negativa, a pagar; positiva, a devolver; o incluso cero. Puede hacerse efectiva en la declaración de la Renta restando de la cuota, recibiendo una devolución o mediante un abono anticipado mensual.

No obstante, aunque se cobre de manera anticipada, es preciso consignarla en la declaración de la Renta.

¿Quién tiene derecho a esto?

Según lo detallado por la Agencia Tributaria, quienes tienen derecho a esta deducción son las madres trabajadoras por cuenta ajena o autónomas que estén dadas de alta y cotizando en la Seguridad Social o mutualidad.

Además, las madres que en el momento del nacimiento estén percibiendo alguna prestación contributiva o asistencial de desempleo también pueden aplicarse esta deducción.

Por otro lado, los hijos que dan derecho a esta deducción, en caso de que se cumplan los requisitos anteriores, son: los hijos por naturaleza, hijos adoptivos y los menores en acogimiento o en régimen de tutela.

En ciertos casos, puede cobrar esta ayuda otro progenitor. Por ejemplo, siguiendo los mismos requisitos, si ambos progenitores son del mismo sexo pueden cobrarlo los dos y en el caso del fallecimiento de la madre o de custodia exclusiva puede beneficiarse el padre o tutor.

¿Con qué es compatible?

Esta deducción es compatible con otras deducciones y ayudas familiares, por ejemplo, familia numerosa, personas con discapacidad a cargo, complemento de ayuda a la infancia, entre otros.

Así, una misma unidad familiar puede acumular varios beneficios en la declaración de la Renta 2025-2026.

Con esto, es importante recordar lo mencionado anteriormente de que esta ayuda empieza a computar desde el mes de nacimiento del hijo hasta que este cumple tres años.

También es posible perder el derecho a esta deducción si se deja de cumplir alguno de los requisitos, como estar dada de alta en la Seguridad Social.

El objetivo final de esta deducción es servir como apoyo económico para las familias en los primeros años de crianza, cuando el coste de tener hijos es mucho más alto.

De esta manera, busca aliviar la carga fiscal de las madres trabajadoras con hijos menores de tres años y compensar, en parte, los gastos derivados de su cuidado.

Finalmente, vinculando el beneficio a estar de alta en la Seguridad Social, se incentiva la participación de las madres en el mercado laboral, intentando que no tengan que renunciar a su empleo por la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral.