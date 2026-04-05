La deducción olvidada en la Renta que, a partir del 8 de abril, podría hacerte pagar hasta 351 euros menos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el acto de traspaso de cartera. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Desde el 8 de abril, los contribuyentes pueden acceder al borrador de la declaración de la Renta. Existe una deducción por cuotas pagadas a sindicatos y colegios profesionales que Hacienda no incluye automáticamente. El ahorro puede llegar hasta 351 euros dependiendo del nivel de ingresos y las cuotas abonadas. Para aplicarla, hay que rellenar manualmente las casillas 0014 y 0015 en el apartado de rendimientos del trabajo.

Arranca la cuenta atrás para rendir cuentas con Hacienda. Desde este 8 de abril, millones de contribuyentes podrán acceder a su borrador de la declaración de la Renta.

Es en este momento cuando, a menudo, la prisa por comprobar si el resultado sale a devolver o a pagar provoca el error más habitual de la campaña: pulsar el botón de confirmar sin revisar la letra pequeña.

Ahí es donde entra en juego una deducción que Hacienda no incluye por defecto y que, si se pasa por alto, significa regalarle al Estado un dinero que es legítimamente tuyo: los gastos deducibles por las cuotas pagadas a sindicatos y colegios profesionales.

¿Cómo funciona esta deducción?

La razón por la que la Agencia Tributaria no rellena estas casillas automáticamente responde a motivos prácticos y legales. Por un lado, la Ley de Protección de Datos considera la afiliación sindical una información ideológica sensible, por lo que Hacienda no cruza esos datos.

Por otro, en el caso de los colegios profesionales, el fisco desconoce si la empresa exige estar colegiado de forma obligatoria para ejercer el puesto, un requisito indispensable para poder aplicar esta deducción.

Al no tener esta información, Hacienda deja en tus manos la completa responsabilidad de reclamar este beneficio fiscal. Si no lo escribes tú, simplemente desaparece.

En cuanto al dinero que puedes deducir, no se traduce en un porcentaje fijo de devolución: se resta de tus rendimientos del trabajo y depende de tu tipo marginal del IRPF, es decir, del tramo más alto que alcanza tu salario. Cuanto mayor sea tu renta, mayor será el ahorro real:

Sueldos más ajustados (hasta 20.200 euros) : en este tramo, el tipo marginal se mueve entre el 19% y el 24%, con un promedio cercano al 20%. Con una cuota sindical de 150 euros al año, Hacienda te devuelve unos 30 euros.

Sueldos medios (20.200 a 35.200 euros) : aquí el tipo marginal ronda el 30%. Por la misma cuota de 150 euros, el fisco rebaja unos 45 euros. Si además incluyes la cuota de un colegio profesional obligatorio, el ahorro conjunto supera fácilmente los 100 euros.

Sueldos altos (a partir de 60.000 euros) : los tramos superiores del IRPF elevan la devolución hasta el 45%. Así, por esos 150 euros al sindicato, recuperarías casi 68 euros.

Rentas muy altas (más de 300.000 euros): en este nivel se alcanza el techo máximo de ahorro. Un directivo colegiado y sindicalizado en comunidades con presión fiscal elevada, como la Comunidad Valenciana (tipo marginal del 54%), puede recuperar más de la mitad de lo pagado.



Aplicando el límite legal de 500 euros para colegios y sumando una cuota sindical estándar, Hacienda podría devolver hasta 351 euros en la declaración.

Evitar que este dinero quede en las arcas públicas es muy sencillo. Al revisar la declaración, solo hay que ir al apartado de rendimientos del trabajo y centrarse en la sección de gastos deducibles (casillas 0014 y 0015).

Al introducir el total abonado durante el año, el borrador se actualiza al instante, mostrando un resultado más favorable.