Alemania quiere endurecer el acceso a la baja laboral: el trabajador deberá acudir en persona al médico para pedirla

Las claves nuevo Generado con IA Alemania planea endurecer el acceso a la baja laboral exigiendo que los empleados acudan en persona al médico para obtener el parte de incapacidad. El Gobierno alemán quiere eliminar el certificado electrónico de incapacidad laboral, implantado durante la pandemia, por considerar que facilita abusos. Las autoridades alemanas también buscan reducir el trabajo a tiempo parcial para solucionar la falta de mano de obra, impulsando jornadas completas. En España, el absentismo laboral y la falta de una "cultura del esfuerzo" también preocupan a empresarios, reflejando un problema presente en toda Europa.

En España, según Randstad Research, 1,47 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, dato que ha activado las alarmas de muchos empresarios por la falta de mano de obra disponible.

La Unión Europea y Alemania en particular tienen un problema similar, ya que los trabajadores están ausentes 21 días al año, según la patronal alemana.

Esta situación ha provocado la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, y de su Gobierno. De hecho, el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha presentado un plan recientemente para que, literalmente, "la gente trabaje más".

"La baja por enfermedad electrónica debería abolirse"

En lo que se refiere a la reducción de las incapacidades temporales de los trabajadores, el medio internacional Firstpost señala que el Ejecutivo alemán quiere acabar con las llamadas bajas telefónicas y hacer obligatorio que el empleado acuda presencialmente a la consulta médica para que se puede aprobar su incapacidad.

A raíz de la pandemia del coronavirus, para proteger a los ciudadanos del contagio, las autoridades alemanas introdujeron el certificado electrónico de incapacidad para trabajar, que a día de hoy se sigue enviando automáticamente a las compañías de seguros de salud.

En palabras de Rainer Dulger, principal representante de los empresarios alemanes, "la baja por enfermedad electrónica debería abolirse. Fue un instrumento de emergencia durante la pandemia, pero hoy es una puerta de entrada para el abuso".

A cambio, el Gobierno pretende que a corto plazo -ya que aún no hay fecha de entrada en vigor de un decreto ley- el trabajador acuda físicamente al médico para recibir el parte de incapacidad y se eviten incentivos y facilidades para que la mano de obra se quede en casa en vez de desempeñar sus labores.

Postura de España

Asimismo, unas declaraciones de Merz han abierto otro debate en el país más poblado de la Unión Europea: insta a reducir el trabajo a tiempo parcial. El motivo es el mismo, hay falta de mano de obra y las autoridades quieren que las jornadas reducidas se conviertan en jornadas completas.

La CDU, partido principal del Gobierno, considera que las personas que puedan trabajar más, que lo hagan más; en contra del derecho fundamental del país de disfrutar de jornadas a tiempo parcial, sobre todo -históricamente- para mujeres por la crianza de sus hijos o el cuidado de personas mayores.

En España, en paralelo, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijo este 2026 que el absentismo laboral es un grave problema que tiene que resolver España y apuntó a una falta de la "cultura del esfuerzo" entre la población de nuestro país. No obstante, ya ha quedado claro que esa "falta de esfuerzo" también tiene lugar en el resto del continente.