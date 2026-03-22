La guerra de Irán dispara la cesta de la compra hasta los 320 €: así afecta la crisis de Oriente Medio a tu bolsillo en España

La guerra de Irán dispara la cesta de la compra hasta los 320,78 €: así afecta la crisis de Oriente Medio a tu bolsillo

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto entre Irán, EE UU e Israel ha disparado los precios de fertilizantes y combustibles, afectando directamente a la cesta de la compra en España. El coste de una cesta básica supera los 320 euros en marzo, el máximo registrado en 2024, con subidas destacadas en productos frescos como frutas, verduras y ensalada de bolsa. El aumento del precio de los combustibles y los problemas logísticos han encarecido el transporte, repercutiendo en el precio final de todos los productos. El Gobierno ha aprobado un plan de choque de 5.000 millones de euros con rebajas fiscales y ayudas directas, mientras organizaciones como la OCU piden ampliar las medidas.

Lo que comenzó como una lejana tensión gepolítica en el Estrecho de Ormuz ha mutado, en apenas tres semanas, en un incendio económico global que ya se siente con fuerza en los supermercados españoles.

La guerra entre Irán y EE UU e Israel no solo ha puesto en jaque el suministro energético con los ataques sobre South Pars, el mayor complejo de gas del mundo, sino que ha activado una reacción en cadena que amenaza con devolver la inflación a niveles críticos.

El primer eslabón de esta crisis se encuentra en el suelo. El Estrecho de Ormuz es el canal de salida de un tercio del comercio mundial de los fertilizantes, y su bloqueo ha disparado el precio de la urea casi un 25% en apenas diez días.

Para agricultor, el escenario es dramático: el gas natural representa el 80% del coste de producción de los abonos nitrogenados, y con el precio de referencia TTF escalando un 6,67% hasta los 56,66 €/MWh, la viabilidad de las cosechas peligra seriamente.

Esta presión asfixia especialmente a las pequeñas explotaciones que, a diferencia de las grandes empresas, no pudieron abastecerse en otoño y ahora deben comprar insumos a precios prohibitivos en plena campaña de primavera.

En España, el impacto es ya una realidad física cuantificada por la OCU: adquirir una cesta de la compra básica cuesta en marzo 320,78 euros, el importe más alto registrado desde que se inició el observatorio de precios en 2024.

El informe más reciente revela que los productos cárnicos y los vegetales frescos son los más golpeados, con las frutas y verduras experimentando una subida del 5,78% en solo 20 días.

Productos cotidianos muestran incrementos alarmantes, como la ensalada de bolsa, que ha subido un 22,4%, seguida de las cebollas con un 10,48% y los pimientos.

A este encarecimiento de origen se suma el golpe logístico, ya que el barril de Brent supera los 110 dólares, trasladándose de inmediato a los surtidores españoles donde la gasolina Sin Plomo 95 promedia los 1,823 €/l y el Gasóleo A alcanza los 1,968 €/l.

Este aumento actúa como un "impuesto invisible" sobre cada producto transportado, desde el pescado de lonja hasta la fruta de temporada, debido a que los costes de transporte de los superpetroleros se han duplicado.

Ante esta sacudida, el Gobierno ha aplicado un plan de choque de 5.000 millones de euros con rebajas fiscales y ayudas directas, mientras que entidades como la OCU piden ampliar estas medidas al IVA de la carne y el pescado para así gozar de un tipo superreducido.

La dependencia europea de los suministros rusos, que aún representan el 22% de las importaciones de fertilizantes, complica aún más la soberanía alimentaria del contienente en un momento de máxima volatilidad.

En definitiva, lo que ocurre hoy en el Golfo Pérsico provoca un efecto mariposa hasta llegar a la caja de tu supemercado de confianza.

En ese sentido, la eficiencia en la elección del establecimiento y la vigilancia de ofertas se vuelven la única defensa real de los consumidores frente a una inflación que, con un incremento del 14,67% en frescos desde el verano de 2024, parece no haber tocado techo aún.