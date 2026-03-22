Bruselas quiere cambiar las normas: se podrán crear 300.000 empresas en 48 horas y por 100 euros en toda la UE

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea propone 'EU Inc.', un régimen societario común para crear empresas válidas en los 27 países de la UE. Las nuevas empresas podrán registrarse digitalmente en menos de 48 horas y por un coste máximo de 100 euros, sin capital social mínimo. El sistema permitirá operar en toda la UE sin necesidad de adaptarse a las normativas nacionales de cada país, aunque se mantienen las leyes laborales y fiscales locales. La Comisión calcula que la iniciativa facilitará la creación de unas 300.000 empresas en los próximos 10 años.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la intención de establecer un mercado único de empresas en la Unión Europea (UE) proponiendo un régimen societario común.

La iniciativa lleva el nombre de 'EU Inc.' y permitirá crear una compañía que opere en los 27 países de la UE con un registro totalmente digital, en un máximo de 48 horas y por un coste máximo de 100 euros.

La idea detrás de esta iniciativa es derribar las trabas burocráticas actuales y crear una puerta de entrada exprés al mercado europeo, fomentando el emprendimiento con la creación de pymes ystart-ups.

¿Qué es 'EU Inc.'?

"Hoy en día, los emprendedores europeos que desean expandirse se enfrentan a 27 sistemas legales y más de 60 formas jurídicas nacionales para las empresas. Con 'EU Inc.', estamos facilitando radicalmente la creación y el crecimiento de un negocio en toda Europa", así presentó la iniciativa la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen.

Así, este mercado único no pretende sustituir la normativa nacional, sino que deja en manos de los mismos emprendedores elegir si quieren operar bajo este marco jurídico común o la legislación estatal.

De esta manera, las empresas que lo elijan podrán operar en los 27 Estados miembros sin registrarse en cada país ni adaptarse a cada forma jurídica nacional.

Asimismo, lo que se busca es armonizar las normas corporativas sin cambiar la legislación laboral ni tributaria. Es decir, estas empresas tendrán que seguir aplicándose las normas del país en el que se presta trabajo y donde la empresa tiene su sede a nivel fiscal.

¿Cómo funciona el registro?

El registro es totalmente digital en menos de 48 horas con un coste máximo de 100 euros y no es preciso contar con un mínimo de capital social para construir la empresa.

La gestión se lleva a través de una ventanilla única europea que conectará con los registros mercantiles nacionales, así los empresarios solo tendrán que enviar su información una vez.

Además, estas nuevas empresas europeas podrán realizar todas sus operaciones digitalmente, con el objetivo de prescindir de intermediarios o acudir en persona.

Con esto, la Comisión Europea calcula que podrían crearse alrededor de 300.000 empresas gracias a 'EU Inc.', en los próximos 10 años.

Se simplificarán los procesos de liquidación para las start-ups, permitiendo iniciarlos cuando no puedan pagar sus deudas, con procedimientos estándar, abogado opcional y reclamaciones aceleradas.

Lo propuesto por la Comisión Europea es aprobar 'EU Inc.', mediante un reglamento, para que sea aplicable directamente en todos los Estados miembros.

Así, se aprovechó para instar a la Eurocámara y a los Estados miembros a aprobar antes de finales de año la medida.

Esta iniciativa es parte del llamado 'Régimen 28' que pretende incluir más medidas para apoyar la innovación en Europa y potenciar el emprendimiento en los países miembros.