Confirmado por el Gobierno: esto es lo que va a bajar el precio de la luz y de la gasolina tras la rebaja del IVA

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado la bajada del IVA al 10% para gasolina, diésel, luz y gas, y bonificaciones para transportistas y agricultores. La OCU estima que la rebaja supondrá un ahorro de 8,60 euros al repostar 50 litros de diésel y de 8,05 euros en gasolina, aunque llenar el depósito seguirá siendo más caro que antes de la guerra. La reducción del IVA en electricidad y gas permitirá un ahorro medio de unos 10 euros mensuales en la factura eléctrica y cerca de 20 euros en la del gas para un hogar medio. La OCU pide rebajar el IVA de los alimentos básicos, ya que la cesta de la compra es un 1,53% más cara que hace un mes y los alimentos han subido un 35,5% en tres años.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado la bajada del IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10% (estaba en el 21%). Asimismo, bonificará el combustible de transportistas y agricultores, entre otras medidas.

La pregunta que se hacen los consumidores es cómo va a afectar a su bolsillo. Según la OCU, y respecto a los carburantes, la rebaja supondrá un ahorro de 8,60 euros al repostar 50 litros de diésel y de 8,05 euros para la gasolina.

Con todo, y pese a la rebaja, llenar el depósito seguirá costando más que antes de la guerra. Dicho de otra manera, los conductores estarán pagando todavía 14,40 euros más en diésel y 6,50 euros más en gasolina.

Rebaja en la luz

Si ponemos el foco en la electricidad, la rebaja del 21% al 10% del IVA gas y electricidad se traducirá, según la OCU, en un ahorro medio de alrededor de 10 euros al mes en la factura eléctrica de un hogar medio.

Hablamos de un hogar con 4,6 kW de potencia contratada y 3500 kWh de consumo anual. Eso sí, siempre y cuando se mantengan los elevados precios de la electricidad de la primera quincena de marzo.

Y será de casi 20 euros al mes en el recibo del gas para un hogar que reciba ahora la factura bimestral con el consumo de meses de calefacción (3.500 kWh).

Con todo, y pese a estos ahorros, la OCU demanda que se reduzca también el IVA del 4% al 0% de los alimentos básicos.

Porque, según sus datos, la cesta de la compra de hoy es un 1,53% más cara que hace un mes, reflejando ya los efectos del aumento del precio de los carburantes y la energía a raíz de la guerra en Oriente Medio.

“Es la mayor subida desde junio y contrasta con la bajada anterior de precios en un 0,90%”, apuntan desde la OCU tras analizar la evolución de los precios de 100 alimentos y productos de droguería e higiene.

Un incremento que es especialmente pronunciado en alimentos como frutas y verduras (5,78%), carnicería y charcutería (3,14%), bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%).

OCU considera además que la reducción del IVA en los alimentos básicos debería incluir a la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias, según su último 'Estudio de Solvencia Familiar'.

Por último, recuerda que los alimentos arrastran una subida acumulada de precios del 35,5% en poco más de tres años.