Cambio confirmado: el Gobierno congela el precio para más de 600.000 contratos de alquiler durante dos años

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Matias Chiofalo / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley para congelar el precio del alquiler en más de 600.000 contratos durante dos años. La medida afecta a alrededor de 1,5 millones de personas cuyos contratos se renovarán automáticamente sin subidas de precio. El decreto necesita la aprobación del Congreso en un plazo de 30 días y enfrenta la oposición de partidos como PP, Vox, PNV y Junts. Expertos advierten que, sin esta medida, los inquilinos podrían enfrentarse a subidas del alquiler de entre el 10% y el 50%.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un real decreto-ley para la congelación del precio del alquiler para más de 600.000 inquilinos. Arrendatarios que, este año, tendrían que renovar sus contratos de alquiler firmados entre 2020 y 2021.

De esta manera, el Gobierno ha escuchado a partidos como Sumar y a otras entidades como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) o la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).

Sin embargo, la medida puede tener los días contados. En concreto, 30 días. Este es el plazo máximo para que el Congreso de los Diputados dé el 'ok' a la misma. Y, vistos los antecedentes, tiene todas las papeletas para ser rechazada. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en “seguir negociando con los grupos y sacarlo adelante”.

Medida electoralista

El decreto de vivienda entrará en vigor tras su publicación en el BOE este sábado. Y afectará a unos 600.000 contratos. O, dicho de otra manera, a 1,5 millones de personas.

Estos contratos se renovarán automáticamente por otros dos años más, en los que los caseros no podrán aumentar los precios.

Y es que, una vez caducados los contratos, los arrendadores podrían establecer una nueva renta. De ahí el ‘miedo’ de muchos inquilinos de tener que hacer frente a importantes subidas, o tener que abandonar la que ha sido su residencia durante el último lustro.

¿De qué cantidades hablamos? Los expertos apuntan a incrementos de entre el 10% y el 20%. Aunque el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha elevado ese porcentaje hasta el 50% en declaraciones a laSexta.

“Es un movimiento con un claro componente electoral”, afirma Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario. El experto ha subrayado que su recorrido es “incierto”, en la Cámara Baja, aunque vistos los antecedentes, se puede decir que tiene ‘los días contados’.

Porque, para empezar, no cuenta con el respaldo del PNV y Junts. Los votos de ambas formaciones son necesarios para alcanzar la mayoría suficiente.

Recordemos que Partido Popular (PP), Vox y Junts ya han tumbado otros dos decretos relacionados con la vivienda este mismo año.

El primero, en enero, hacía referencia a la suspensión de los desahucios (medida incluida en el conocido como decreto ómnibus). El segundo intento fue en febrero, incluyendo la moratoria de los desahucios junto a otras medidas sociales. En ambas fracasó. ¿Se hará bueno el refrán de que ‘no hay dos sin tres’?