Hacienda lo deja claro: quienes ganan entre 15.876 y 20.000 euros deben hacer la Renta para poder recuperar dinero

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda recomienda que quienes ganan entre 15.876 y 20.000 euros presenten la declaración de la Renta para recuperar posibles retenciones excesivas. Muchos trabajadores con estos ingresos pueden haber sufrido retenciones de IRPF más altas de lo que les corresponde debido al ajuste del Salario Mínimo. La reducción específica en el IRPF permite que quienes ganan hasta 17.000 euros prácticamente no paguen impuesto, y los que perciben hasta 20.000 euros también se beneficien, aunque en menor medida. Aunque no están obligados a declarar, presentar la Renta puede suponer una devolución significativa y evitar la pérdida de dinero retenido innecesariamente.

El Ministerio de Hacienda ha lanzado una recomendación que podría beneficiar a miles de contribuyentes en España.

Aquellas personas que hayan tenido ingresos brutos anuales entre 15.876 y 20.000 euros deberían revisar y presentar su declaración de la Renta, incluso si no están obligadas.

La razón principal es que muchos trabajadores en esta franja podrían haber sufrido retenciones excesivas en sus nóminas y, al declarar, podrían recuperar dinero que ya han pagado a Hacienda.

Todo esto se debe a que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional ha provocado que algunas empresas no ajusten correctamente las retenciones de IRPF, especialmente en los sueldos más bajos.

Ese dinero, si deciden presentar la declaración, puede ser devuelto, recuperando así parte de lo que les fue retenido de manera automática y permitiendo que la Renta se convierta en una herramienta para ajustar correctamente sus cuentas fiscales.

Los técnicos del Ministerio explican que existe una reducción específica en el impuesto sobre la renta, pensada para favorecer especialmente a quienes perciben ingresos más bajos, de manera que los efectos de las retenciones excesivas se vean compensados.

Quienes ganan hasta aproximadamente 17.000 euros brutos anuales prácticamente no tendrían que pagar IRPF, gracias a que esta reducción les permite aliviar la carga fiscal que, de otra forma, recaería sobre sus ingresos anuales.

En el caso de quienes perciben entre 17.000 y 20.000 euros, el beneficio se reduce de forma progresiva, pero sigue siendo relevante, lo que puede traducirse en una devolución de dinero que, de no presentar la declaración, permanecería retenido por Hacienda.

Aunque no todos los contribuyentes de esta franja estén legalmente obligados a declarar, presentar la Renta puede resultar rentable, ya que incluso quienes tienen un único pagador y menos de 22.000 euros brutos anuales podrían recibir un reembolso significativo al hacerlo.

El consejo final es claro: revisar el borrador de la declaración cuando esté disponible y valorar con detenimiento si conviene presentarla, porque en muchos casos esto permite recuperar dinero que de otra manera se perdería.

La campaña de la Renta 2026 comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta finales de junio, ofreciendo a los contribuyentes la oportunidad de ajustar sus cuentas y beneficiarse de posibles devoluciones de manera segura y sencilla.

En definitiva, la recomendación busca que los contribuyentes no pierdan dinero innecesariamente y aprovechen los beneficios fiscales disponibles, sobre todo quienes tienen ingresos moderados y han sufrido retenciones superiores a lo debido.