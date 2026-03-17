España supera a potencias globales en los 'Rookies 2025': Animum ensalza el talento con motor de los grandes estudios

Imagen de uno de los trabajos destacados, en este caso de Jon Ugalde.

La escuela malagueña se sitúa como la tercera mejor del mundo en los prestigiosos Rookies School Rankings, superando a las potencias de Hollywood, Canadá y Francia.

Las claves nuevo Generado con IA Animum Creativity Advanced School ha sido reconocida como la tercera mejor escuela de animación del mundo en los Rookies Global School Rankings 2025, superando a instituciones de Estados Unidos y Francia. El éxito de Animum se basa en un modelo educativo de mentoría personalizada 1:1, orientado a desarrollar la creatividad y el criterio artístico de cada estudiante más allá de la técnica y la automatización. Nueve alumnos finalistas han sido fundamentales para alcanzar este reconocimiento, logrando que Animum ocupe el 14% de las plazas de la élite mundial en animación con solo el 6,7% de participación. La escuela también se sitúa entre las diez mejores del mundo en efectos visuales (VFX) y celebra su 20º aniversario consolidando a Málaga como referente internacional en formación digital.

Málaga no solo atrae a gigantes tecnológicos; también exporta el talento que construye los mundos digitales del futuro. En un contexto global marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial y la transformación de la educación, Animum Creativity Advanced School ha dado un golpe sobre la mesa al alzarse con el tercer puesto mundial en los Rookies Global School Rankings 2025.

Este hito posiciona a España por encima de instituciones históricas de Estados Unidos y Francia, consolidando un modelo educativo que desafía los tiempos de la universidad convencional. La clave: una apuesta radical por el factor humano en la era de la automatización.

La maestría frente al algoritmo: "Buscamos autores, no operadores"

Mientras el debate educativo gira en torno a la automatización, Animum ha consolidado su éxito mediante un modelo de especialización de alto rendimiento personalizado. El centro propone una ruptura con la formación masiva, apostando por un sistema de mentorías 1:1 donde profesionales en activo en los estudios más influyentes del mundo supervisan el desarrollo técnico y artístico de cada estudiante.

"La industria no busca solo ejecuciones técnicas o inteligencia artificial; busca autores. La técnica se entrena, pero la esencia no se puede programar", explican desde la dirección de Animum. "Nuestro método busca que el dominio de las herramientas más avanzadas sea el vehículo para el lenguaje personal del artista. En un mundo saturado de contenido generado por IA, el criterio experto de un mentor y la capacidad de toma de decisiones creativa son los activos más valiosos y demandados por el mercado internacional".

Trabajo del alumno Álvaro Conejo.

El motor del éxito: agradecimiento a los 9 finalistas

Este ascenso al podio mundial no es una cifra aislada, sino el resultado del esfuerzo y la visión artística de una generación excepcional. Animum desea agradecer profundamente a los 9 finalistas cuyo trabajo ha sido determinante para colocar a la institución en el podio global y como la número 1 de España.

Gracias a su dedicación y a la calidad de sus proyectos, hoy celebramos el éxito de: Andrea Raya Martínez, Ángel Manuel Escribano Rodríguez, Adrián Mato Prieto, Jon Ugalde Ezeiza, Álvaro Conejo Cañaveras, Carmen Martín Rodríguez, Jordi Soriano Galindo, Maider Conde y Rodrigo Camacho Asencio. Su talento es la prueba irrefutable de que la sensibilidad humana, cuando es guiada por la mentoría de expertos, es el activo más diferencial en la industria del entretenimiento digital.

Un modelo de alto rendimiento que pulveriza los tiempos tradicionales

La eficacia del método malagueño ha quedado demostrada en las cifras del certamen, considerado el "Draft" más exigente del sector a nivel mundial:

Impacto global : Con apenas el 6,7% de la participación total, Animum ha logrado que sus proyectos ocupen el 14% de las plazas de la élite finalista mundial en Animación .

: Con apenas el 6,7% de la participación total, Animum ha logrado que sus proyectos ocupen . Eficiencia educativa : Frente a los programas de varios años de las universidades internacionales, Animum demuestra que su enfoque permite alcanzar niveles de élite profesional en solo 12-18 meses.

: Frente a los programas de varios años de las universidades internacionales, Animum demuestra que su enfoque permite alcanzar niveles de élite profesional en solo 12-18 meses. Top 10 en Efectos Especiales (VFX): La excelencia de la escuela se extiende más allá de la animación, situándose entre las diez mejores del mundo en la creación de efectos visuales complejos.

20 años liderando la vanguardia desde Málaga

Este reconocimiento internacional coincide con el 20º aniversario de la institución. Dos décadas en las que Animum ha demostrado que, desde Málaga y con formación en español, es posible liderar la industria del entretenimiento digital. La escuela reafirma que, aunque la tecnología transforme el presente, el futuro del cine y los videojuegos sigue dependiendo de la capacidad de emocionar, una cualidad que solo los autores, apoyados por los mejores mentores, pueden alcanzar.

Sobre Animum: Animum Creativity Advanced School es una escuela de posgrado líder en arte digital y entretenimiento. Elegida 3ª mejor escuela de animación del mundo, su modelo se basa en el alto rendimiento y la mentoría profesional 1:1 para conectar el talento con los grandes estudios globales.