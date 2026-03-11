Thomas (53), funcionario: “Con 47 años no encontraba empleo, no tenía ingresos ni futuro, opositar era la única salida”

Las claves nuevo Generado con IA El porcentaje de opositores mayores de 50 años en España se ha cuadriplicado desde 2019, alcanzando el 18% en 2025. Este grupo de edad es considerado vulnerable en el mercado laboral, ya que el 90% cree que no supera los filtros de selección por su edad. Más del 56% de los desempleados mayores de 50 años lleva más de un año buscando trabajo, frente al 38% de la población general. Muchos mayores de 50 optan por opositar buscando estabilidad laboral, motivados por la dificultad de encontrar empleo y la necesidad de sostener a sus familias.

Al menos dos de cada 10 opositores son personas mayores de 50 años que en muchos casos se ven a estas edades sin trabajo y ven en el empleo público una fuente de ingresos estable.

El número de personas mayores de 50 años opositando se ha cuadriplicado desde el 2019, pasando del 5% hasta el 18% en el 2025.

La realidad es que este grupo de personas se considera vulnerable en el mercado laboral actual, principalmente porque en la búsqueda de trabajo muchas veces no pasan los filtros por su edad.

Tanto es así que el 90% de las personas desempleadas de 50 años o más cree que su currículum no supera el filtro por la edad, según un estudio de Adecco.

Según dicho estudio del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, el 56% de los desempleados mayores de 50 años pasa más de un año de desempleo, frente al 38% de la población general.

Thomas(53 años) y Carlos (49 años)

Víctor Cabeza es preparador de oposiciones desde hace 20 años, y comentó a Antena 3 que "el perfil del opositor nunca ha sido el de una persona joven, pero sí hemos notado en nuestras aulas que en los últimos años la edad media se ha incrementado bastante".

Así, señaló que una gran mayoría de sus alumnos son mayores de 50 años. El motivo de esto, según Cabeza, es el mencionado de encontrar importantes dificultades a la hora de volver a reinsertarse en el mercado laboral.

"Muchos vienen de la empresa privada con trabajos inestables o empresas sin mucho futuro y ven en el empleo público su tabla de salvación", expresó el preparador de oposiciones.

Carlos Cedrés tiene 49 años y actualmente está opositando y manifestó que realmente no todo son desventajas. "Somos mucho más constantes y muy estrictos con las horas de estudio; creo que los jóvenes se distraen más, sin contar con que nosotros tenemos muchas cosas en juego, obligaciones económicas y familiares que hacen que nos motivemos cada día".

Cedrés lleva dos meses opositando y el motivo por el que empezó en este mundo es simplemente que no había otra salida. Sin embargo, considera que su edad y experiencia le permite afrontar mejor las obligaciones que requiere opositar.

Thomas, a sus 53 años, también ha optado por este camino y acaba de conseguir su plaza de funcionario de Estado tras diez años de estudio y miles de exámenes.

"Con 47 años no encontraba un empleo salvo en una empresa de trabajo temporal, me veía sin futuro y estuve en una época donde apenas tenía ingresos (...). Vi en la carrera pública la única salida para alguien de mi edad", confesó el ahora funcionario.

Lo cierto es que muchas personas que se ven desempleadas a estas edades, suelen ser contratadas en empleos parciales, lo cual, en muchos casos, no les permite tener salarios lo suficientemente altos como para sostener a sus familias.

Así, los datos hablan por sí solos, según el estudio previamente mencionado, al menos 92% de estas personas estarían dispuestas a cambiar de sector y un 89,2% a trabajar en puestos de cualificación inferior con tal de trabajar.