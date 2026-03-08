Emilio Baena, extrabajador de Hacienda: “Ya no hace falta que un inspector te revise, lo hace un algoritmo todos los días”

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Tributaria ahora utiliza inteligencia artificial y Big Data para analizar a diario millones de datos de los contribuyentes. Cada persona o empresa tiene un 'perfil de riesgo' que se actualiza en tiempo real según parámetros como gastos, movimientos de dinero y uso de criptomonedas. El sistema automatizado detecta seis señales clave como gastos no justificados, operaciones internacionales, exceso de efectivo y discrepancias con información bancaria. Según Emilio Baena, la planificación fiscal es esencial, ya que las inspecciones pueden ser agotadoras y los algoritmos revisan constantemente las actividades fiscales.

La declaración de la Renta es un compromiso ineludible que cada año hace recordar a los contribuyentes aquel lema publicitario de los inicios de la democracia, 'Hacienda somos todos'. A los más afortunados les saldrá a pagar, mientras que a otros desafortunados, a devolver.

Lo habitual es que, una vez superado el trámite, por lo general el 30 de junio, los ciudadanos dan carpetazo al asunto y se olvidan del fisco. Sin embargo, la Agencia Tributaria cuenta con un margen de hasta cuatro años para revisar y auditar la información declarada.

El plazo de revisión empieza a contar a partir del último día del periodo voluntario de presentación, habitualmente el 30 de junio del año siguiente al ejercicio fiscal declarado. Por ende, para la renta del 2025, presentada en 2026, el plazo concluye en junio de 2030.

Millones de datos

Emilio Baena trabajó durante más de diez años en Hacienda. Por tanto, conoce de primera mano los procedimientos del fisco para reclamar a los contribuyentes por una declaración.

“​Te comparto las señales que, si las haces, 100% te van a investigar”, afirma el extrabajador del ministerio en la red social LinkedIn.

Desde su punto de vista, y durante años, “Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel”. Pero hoy, según explica, “la realidad es otra”. ¿Cuál es esa otra realidad?

Pues que “la Agencia Tributaria usa herramientas de Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día”.

Por tanto, “cada contribuyente, persona o empresa, tiene un ‘perfil de riesgo’, una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según unos parámetros definidos”. ¿Cuáles son esos parámetros? Baena los sintetiza en seis.

El primero de ellos son “los gastos que no encajan con tus ingresos”.​ El segundo, movimientos de dinero entre cuentas sin justificar. Y, el tercero, “operaciones internacionales o uso de criptomonedas”.​

A estos tres hay que añadir otros tres más: Exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos; aparición en registros internacionales de sociedades; e incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.​

“Ya no hace falta que un inspector te revise.​ Lo hace un algoritmo, 24/7”, resume la situación Emilio Baena. “Y la IA no se cansa, no se distrae y no olvida.​ Cada compra, transferencia o inversión alimenta el sistema que decide si mereces una inspección”.

Por tanto, y a su entender, “la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa.​ Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que padecerlo. ​Porque una inspección te agota, te quita tiempo, recursos y el sueño”.