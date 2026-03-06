Confirmado: China blinda sus reservas de gasolina y gasoil con lo que podrán resistir 130 días sin nuevas importaciones

Las claves nuevo Generado con IA China ha blindado sus reservas de gasolina y gasoil, pudiendo resistir 130 días sin nuevas importaciones. El cierre del Estrecho de Ormuz por Irán amenaza el suministro mundial de petróleo y ha provocado desvíos y suspensiones de rutas marítimas. Japón y Tailandia también han implementado restricciones y medidas para asegurar sus reservas de combustible ante la crisis. El precio del petróleo Brent ha alcanzado los 91,84 dólares, el nivel más alto desde abril de 2024, con un incremento del 26% respecto a la semana anterior.

Una semana después, el conflicto de Oriente Medio sigue activo y se teme una nueva crisis de petróleo después de que Irán quebrantara su palabra con el cierre del Estrecho de Ormuz, donde se está viviendo una congestión que pone en jaque directamente a los combustibles.

Un estrecho que transporta casi 20 millones de barriles de petróleo cada día y donde el miedo paraliza incluso los barcos por temor a ser hundidos por Irán, Maersk o MSC han tenido que suspender o desviar sus rutas.

Subida de los combustibles. Europapress

Además, ante los posibles ataques, China ya lleva acumulando reservas de petróleo desde hace meses, por ello en la actualidad sus suministros estarían en máximos históricos, llegando a tener el suficiente para abastecerse durante 130 días.

Pekín por su parte también se suma a las prohibiciones excepto a Hong Kong y Macao. Singapur sí que contaría con reservas para repostar para que los buques y aviones puedan continuar su trayecto.

El Gobierno tailandés ha vetado la salida de derivados del crudo, excepto el suministro solo hacia Laos por su dependencia energética eléctrica y Birmania, debido a su crisis de desabastecimiento.

Y aunque disponen de una cantidad suficiente para noventa días, sus ciudadanos desconfían y ya se han generado colas en distintas gasolineras. Japón se ha sumado a esta medida tomando medidas para alargar su stock, reduciendo la exportación de una de sus mayores refinerías.

Asia por su parte absorbe entre el 85 y 90% del crudo que cruza Ormuz y 83% del GNL, por lo que el impacto recae en mayor medida sobre las economías asiáticas que dependen de este corredor.

Por otro lado, el petróleo Brent se ha establecido este viernes en los 91,84 dólares, se trata del precio más alto desde abril de 2024, lo que supone un 7% más respecto al cierre de ayer y un 26% en comparación con el pasado viernes antes de los ataques.

En una entrevista con el Financial Times, Al-Kaabi, Presidente y director ejecutivo de Qatar Petroleum, afirmó que, aún si el conflicto cesara hoy mismo, la recuperación de su país se demoraría "semanas o meses". Al igual que confirmaba que todos los exportadores tendrán que declarar fuerza mayor, si no lo hacen, tendrán que afrontar responsabilidades legales.

En el otro extremo del conflicto se situaría Estados Unidos pudiéndose beneficiar como exportador alternativo. En algunos casos como Corea del Sur, se encuentran en situación crítica con apenas reservas para nueve días de reserva de gas según informaron el pasado miércoles.

El bloqueo del estrecho ha provocado que las potencias asiáticas entren en modo 'supervivencia', priorizando garantizar que sus industrias y ciudadanos no se queden sin suministro en el escenario de combustión que está viviendo el mundo.