China cambia las normas: todos los españoles pueden ser rechazados si su viaje excede los 30 días de duración

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Gabriel Luengas Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA China prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención de visado para españoles, siempre que la estancia no supere los 30 días. Quienes deseen permanecer más de 30 días, estudiar o trabajar en China deberán solicitar un visado válido antes de viajar. Es obligatorio registrarse en la comisaría de policía más cercana en las primeras 24 horas tras la llegada si se aloja en domicilio particular; en zonas rurales el plazo es de 72 horas. No cumplir con el registro o la normativa de estancia puede acarrear multas, problemas para futuras visitas o incluso retención policial.

Cada vez son más los españoles que miran a Asia para hacer negocios, cerrar acuerdos o simplemente hacer turismo, porque está de moda.

Y aunque China mantiene la puerta abierta a todos los viajeros de nuestro país, el Gobierno de Xi Jinping deja claro que nadie podrá quedarse más de 30 días en su región sin visado.

La medida se anunció el pasado 3 de noviembre de 2025 y supone una prórroga de la facilidad para viajar que afecta tanto a turistas como a personas que viajan por trabajo o para visitar a familiares en este 2026.

Y es que tal y como recoge el Ministerio de Asuntos Exteriores, "China ha decidido prorrogar su política unilateral de exención de visado para españoles hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026".

Esto significa que, hasta esa fecha, los titulares de pasaporte español ordinario podrán viajar sin visado para hacer turismo, realizar actividades comerciales, visitar a familiares o amigos, participar en intercambios o hacer escala, siempre que la estancia no supere los días permitidos.

La clave está en el plazo. Treinta días es el límite. Y es que el texto oficial lo deja claro ya que "las personas que no cumplan estos criterios deberán obtener un visado válido antes de entrar en el país".

Es decir, quien quiera quedarse más tiempo, estudiar o trabajar de forma estable tendrá que pedir visado antes de comenzar el viaje, ya que si no lo hace, puede encontrarse con problemas en el control de entrada, llegando incluso a ser rechazado.

No obstante, además de tener vigente este permiso, el Ministerio recuerda que, asimismo, "en caso de alojarse en un domicilio particular en China continental, es necesario inscribirse en la comisaría de policía más cercana en el plazo de 24 horas desde la entrada en el país".

Sin embargo, aclara que en zonas rurales, el plazo es de 72 horas y, además, si la persona cambia de casa, debe volver a registrarse.

En ciudades como Shanghái, el trámite puede hacerse por internet, lo que facilita bastante el proceso.

Aun así, desde el Ejecutivo español advierten que "no hacerlo no sólo supone un incumplimiento de la ley, sino que también podría acarrear consecuencias serias, como multas, complicaciones en futuras visitas a China o incluso la retención por parte de la policía".