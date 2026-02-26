Gonzalo Bernardos, economista: "El español es poco empleable: quiere trabajar donde le gusta y no donde realmente puede"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Bernardos señala una paradoja en España: baja tasa de paro y dificultad para cubrir vacantes con trabajadores nacionales. El economista afirma que muchos españoles priorizan trabajar en lo que les gusta, lo que genera un desajuste entre la oferta y la demanda laboral. Mientras la tasa de actividad de extranjeros en España es del 67%, la de nacionales se queda en el 56%, según Bernardos. Bernardos sostiene que la sensación de precariedad se debe a salarios netos bajos y altas cotizaciones sociales, que financian pensiones generosas.

España vive una paradoja económica sin precedentes en medio de una regularización de inmigrantes ilegales y una tasa de paro en el 9,93%, el nivel más bajo en unos 18 años.

Mientras las cifras oficiales celebran un éxito rotundo en la creación de empleo, llegando a aportar en momentos puntuales el 40% de los nuevos puestos de la eurozona según Gonzalo Bernardos, la realidad a pie de calle es bien distinta.

El economista pone el dedo en la llaga: el problema ya no es la falta de vacantes, sino una desconexión entre la ambición del trabajador nacional y las necesidades reales del mercado.

Trabajadores y desempleados

Para entender el presente, Bernardos en su aparición en LaSexta Xplica dio una vista atrás. El economista analizó cómo durante los años 80 y 90, España "fracasó" en la generación de ocupación, pero los pocos que trabajaban gozaban de salarios al alza.

Hoy, el tablero se ha invertido. España se ha convertido, por así decirlo, en una máquina de crear empleo, pero a cambio de una erosión del poder adquisitivo que castiga los bolsillos.

Sin embargo, el economista no culpa únicamente a la coyuntura. "Los españoles nos lo debemos hacer mirar", afirma. Los datos de actividad son reveladores: mientras la tasa de extranjeros que residen en España y trabajan o buscan empleo escala hasta el 67%, la de los nacionales se queda en un 56%.

Para Bernardos, la conclusión es clara: la empleabilidad del español medio es baja porque se prioriza el deseo sobre la realidad. "Nos encontramos con un desajuste entre oferta y demanda", indica Bernardos.

Este desajuste provoca que, en sectores clave donde las empresas no encuentran trabajadores nacionales, sean los extranjeros quienes ocupen ese espacio.

El diagnóstico de Bernardos es claro: el español prefiere no trabajar si no es en "lo suyo", ignorando las oportunidades donde realmente se le necesita. "Los españoles no encuentran trabajo y donde los empresarios lo ofrecen, no encuentran nacionales", apuntaba.

Durante su participación, el economista también planteaba otro dilema: ¿Por qué nos sentimos más pobres de lo que indican los indicadores de poder adquisitivo?

Bernardos lanza un dato provocador: "en términos reales de renta, España supera a Finlandia o Dinamarca". El matiz reside en lo que no vemos en la nómina. Lo que un trabajador cobra no es lo que entra en el bolsillo, sino el coste total que paga la empresa.

Una parte importante de ese salario se destina precisamente a sostener el sistema de bienestar. "Pagamos muchísimas cotizaciones sociales porque en España son las mejores pensiones de la OCDE en relación primera pensión con el último salario", señalaba.

Es decir, que se pagan salarios netos más bajos con la promesa de una jubilación blindada, una especie de "salario diferido" que explica, según el economista, por qué la sensación de precariedad es tan persistente a pesar de las cifras macroeconómicas.