La Unión Europea advierte a España sobre la vivienda: el 40% de los inquilinos gasta casi la mitad de su sueldo en alquiler

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea advierte que el 40% de los inquilinos en España gasta más del 40% de su sueldo en alquiler y suministros. Faltan unas 600.000 viviendas en España, según datos recopilados por el Banco de España. La UE recomienda a España reducir la burocracia, incrementar la oferta de vivienda y reforzar la vivienda social y asequible. España debe cumplir antes de agosto de 2026 con las reformas e inversiones de los fondos europeos Next Generation, incluyendo la rehabilitación de viviendas y edificios públicos.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, emitió el año pasado un informe con recomendaciones centradas en las políticas económicas, sociales y presupuestarias de España. Una serie de propuestas para mejorar la situación financiera del país y cumplir con los objetivos de deuda y déficit.

El documento se centra en la pobreza infantil, en cómo cuadrar las pensiones con el envejecimiento de la población, la gestión del agua y en las interconexiones energéticas. Además, hace hincapié en la crisis de la vivienda, el tema que más preocupación genera entre los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el Ejecutivo comunitario advierte de que el 40% de los inquilinos gasta más del 40% de su sueldo en alquiler y en suministros y de que en España faltan en torno a 600.000 unidades de vivienda, según los datos que ha recopilado del Banco de España.

"Eliminar los cuellos de botella administrativos"

Estas cifras contrastan con la realidad del resto del continente. Aunque el problema de la vivienda afecta a todos los Estados miembros y sobre todo a los jóvenes europeos, la media de la UE se sitúa en que el 27% de los inquilinos gasta casi la mitad de su salario en pagar la renta, la factura de la luz, agua y wifi.

En consecuencia, en el informe se recomienda al Ejecutivo español que tome una serie de medidas concretas para mejorar el flujo de compraventa de vivienda y para reducir la presión de los alquileres. Asimismo, ponen el foco en reducir la burocracia que existe entre los ayuntamientos, las comunidades y el Estado.

En las conclusiones del documento apuntan a "incrementar la oferta de vivienda completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de licencias, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. También, reforzar la provisión de vivienda social y asequible".

En este contexto, España y el resto de estados miembros deben haber cumplido antes del 31 de agosto de 2026 con todas las reformas e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, un paquete de ayudas directas que creó la UE por la pandemia del Covid-19.

¿Qué son los fondos Next Generation?

En materia de vivienda, los objetivos consisten en rehabilitar energéticamente cientos de miles de viviendas y edificios públicos y, además, impulsar vivienda social y asequible mediante inversiones en parque público.

No obstante, las recomendaciones del informe son únicamente sugerencias que no están directamente relacionadas con la concesión de los fondos en el último cuatrimestre de 2026.