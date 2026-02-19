Ricard Garriga advierte sobre el fondo soberano 'España crece' del Gobierno: “No aliviará la falta de vivienda hasta 2033”

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha presentado el fondo soberano 'España crece', con 23.000 millones de euros para impulsar la vivienda asequible. Ricard Garriga advierte que la ejecución de este plan tardará al menos siete años, por lo que las primeras viviendas no estarán disponibles hasta 2033. Actualmente, el parque público de vivienda representa solo el 3,4% del total y el déficit entre oferta y demanda supera las 200.000 viviendas. Garriga propone medidas fiscales como eliminar el impuesto ITP para ayudar de forma más inmediata a quienes buscan vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a conocer el fondo soberano ‘España crece’ cuyo propósito es movilizar hasta 23.000 millones de euros para aumentar la oferta de vivienda asequible.

De esa cantidad, 14.000 millones procederán de la iniciativa pública, y los 9.000 millones restantes, de la privada. Todo para levantar 15.000 viviendas públicas cada año.

“El fondo es muy ambicioso. Pero cada vez que un Gobierno anuncia un plan para poner vivienda de protección oficial encima de la mesa, la media de ejecución está en torno a los siete años. Por tanto, nos plantaremos en 2033, donde tendríamos las primeras 15.000 viviendas”, afirma Ricard Garriga, CEO de Trioteca.

Déficit acumulado

El objetivo de dicho fondo es ampliar el parque público de vivienda. Recordemos que, en la actualidad, representa sólo el 3,4% del total. Y hacerlo en un contexto de fuerte tensión de precios y creciente dificultad de acceso para jóvenes y familias.

Un reto que no es únicamente financiero, también de plazos y ejecución administrativa. Plazos que, como ya se ha dicho, se van hasta los siete años. Un periodo que incluye la disponibilidad de suelo, licencias, desarrollo de proyecto, construcción y entrega.

En 2025, en España se terminaron alrededor de 140.000 viviendas. Una cifra que no compensa la creación de nuevos hogares ni el déficit acumulado de años anteriores.

Según los cálculos de Trioteca, el desajuste entre oferta y demanda supera ya las 200.000 viviendas. Una brecha que está presionando los precios tanto en el mercado de compra como en el alquiler y que dificulta especialmente el acceso de jóvenes, familias monoparentales y hogares con menor capacidad de ahorro.

“Está muy bien para llenar titulares, pero realmente esto no ofrece ayuda a las familias que a día de hoy están buscando una vivienda”, afirma Garriga.

Y es que, desde su punto de vista, el debate no debe centrarse únicamente en la promoción de nueva vivienda, sino también en medidas fiscales que tengan efecto inmediato en el bolsillo del comprador.

“Lo más sencillo sería quitar el ITP, impuesto a la compra de viviendas que va del 4% al 10%. Evidentemente esto pasa por el Gobierno y después por las comunidades autónomas. Hasta que no hagan estas medidas, vemos que el resto sólo llena titulares y no ataca el problema de raíz”, concluye Ricard Garriga.