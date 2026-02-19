Hugo, empresario chino en España: "Somos discretos porque cuando cometemos un error se amplifica de más"

Las claves nuevo Generado con IA La comunidad china en España cuenta con unos 225.000 residentes y genera un importante volumen de negocio y empleo en el país. Hugo, empresario chino en España, defiende que su comunidad es alegre y abierta, y atribuye su discreción a la prudencia ante la amplificación de errores. Hugo pide empatía y paciencia hacia los chinos en España, destacando su esfuerzo de integración y agradecimiento por las oportunidades en el país. En 2024, 650.000 turistas chinos visitaron España, mientras que 157.000 españoles viajaron a China, reflejando el creciente interés y flujo entre ambos países.

La comunidad china ha ido cobrando protagonismo en España hasta el punto de que viven en el país en torno a 225.000 personas de nacionalidad china o nacidas en el gigante asiático, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ahora, con el inicio del año nuevo lunar, este colectivo, que genera mucho negocio y empleo dentro de las fronteras nacionales, vuelve a estar de actualidad.

Eso sí, hay un estigma que persigue a los asiáticos en Europa: su obsesión por el trabajo y su bajo interés por socializar. Ante esta idea Hugo, empresario chino, se rebela: defiende que tanto él como sus compatriotas en España son "alegres, positivos y abiertos".

"No queremos llamar la atención"

Comenta en un vídeo en su cuenta de TikTok que el problema del estigma que atraviesa a su comunidad en España se debe a que "nosotros cuando llegamos a un país diferente aprendemos primero a observar y guardar silencio porque cuando cometemos un error muchas veces se amplifica más de lo normal".

Y añade: "Por eso elegimos ser discretos, no llamar la atención, seguir con lo nuestro". Así, ante las críticas de que son muy callados y de que no se integran de forma adecuada dentro de la cultura española, Hugo desliza que no se sienten completamente respetados en algunas situaciones.

En todo caso, se muestra muy agradecido por la oportunidad de poder abrir su negocio en España, prosperar y construir una vida mejor en una democracia europea.

Sólo pide que cuando se les critique porque "no hablamos mucho, porque sólo sabemos trabajar o porque no tenemos contacto con el exterior", se tenga un poco más de empatía y "un poco más de paciencia para aceptar nuestras virtudes y dentro de lo razonable también nuestros defectos".

Con el nuevo año chino, que se extenderá hasta el 3 de marzo, se espera que miles de turistas lleguen a España y al resto de Europa aprovechando los días de vacaciones a nivel nacional en la potencia asiática. Así, sumados a los que ya son residentes en la península, supondrá un impulso brutal de ciudadanos originales del país del dragón durante unas semanas.

En 2024, según datos publicados por IFEMA, 650.000 turistas chinos visitaron España. Un número total de personas que ha ido creciendo con el paso del tiempo por el atractivo del territorio español y por las buenas relaciones diplomáticas entre Madrid y Pekín.

En cambio, en el mismo año, fueron 157.000 turistas españoles los que viajaron a China, cifra inferior al volumen de viajeros que visitaban el gigante asiático antes de la pandemia del coronavirus.