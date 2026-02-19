Una hostelera habla claro de la nueva subida del Salario Mínimo a 1.221€: “Cobro 50€ menos que el año pasado”

Las claves nuevo Generado con IA El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube a 1.221 euros en 14 pagas, beneficiando a unos 2,5 millones de trabajadores. Algunos empleados, como la hostelera Abril, denuncian que pese a la subida del SMI, cobran menos debido al aumento de retenciones fiscales. David Ariza, empresario de hostelería, sostiene que el aumento del SMI incrementa los costes laborales, lo que repercute en los precios y afecta a la contratación de trabajadores menos cualificados. El incremento de retenciones implica que, aunque el salario bruto sube, el ingreso neto mensual puede ser menor, lo que dificulta afrontar gastos como el alquiler.

El Ministerio de Trabajo, gracias a un acuerdo con los sindicatos, logró un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros en 14 pagas. El incremento del 3,1% se aplicará de manera retroactiva a partir del 1 de enero.

La realidad es que esta subida, que beneficiará a aproximadamente 2,5 millones de trabajadores, se traducirá en un aumento de 37 euros más mensuales y 518 euros más anuales.

Ahora bien, muchos son los trabajadores que han expresado su descontento con esta medida. Entre ellos está Abril, que se dedica a la hostelería y señaló en Espejo Público que realmente esta subida ha significado lo contrario para ella y que está trabajando las mismas horas por 50 euros menos.

"Es muy deprimente"

Abril fue muy sincera cuando fue preguntada sobre qué piensa de esta subida: "A mí esta situación me parece muy deprimente, desmotivante porque yo tengo la misma carga laboral, las mismas horas al día, los mismos días libres y estoy cobrando 50 euros menos que cuando empecé el año pasado".

Con esto, la trabajadora de 19 años recalcó que esto no es una opinión suya, sino que "hablo en nombre de todo mi equipo", haciendo hincapié en que esta situación "no puede ser".

David Ariza es empresario y es dueño del restaurante en el que trabaja Abril. Además de la subida del SMI, ya le había subido 100 euros el sueldo a sus empleados. Así, comentó en el programa que no está de acuerdo con la medida de Trabajo.

"No solo me parece mal, sino que creo que son medidas sin sentido. Cada vez que sube el SMI, que suben los costes laborales, se repercute directamente en los precios", señaló el empresario.

A esto añadió que "el SMI está excluyendo a la gente más vulnerable del mercado laboral, la gente con baja cualificación, la gente con poca preparación y eso es algo que nadie se para a pensar y analizar".

Lo cierto es que con las subidas Ariza está pagando 200 euros más por trabajador, según confirmó: "El coste salarial ha pasado de 2.080 euros a 2.200 euros; con lo cual son 240 euros más", reveló.

Haciendo los cálculos, expresó que con cuatro trabajadores ya le suponen "casi 1.000 euros más de costes" que, según el hostelero, "tienen que repercutir sí o sí siempre en los precios".

Ariza también quiso explicar por qué su empleada cobra menos si supuestamente se le subió el salario: "Primero hay que entender que en hostelería hay alta rotación, 120% de rotación, la gente suele tener uno o dos trabajos por año".

"En los primeros trabajos, en los primeros meses, siempre por ley se les pone una retención, en este caso tenían el 4%, se les ha regularizado y pasan al 11%", continuó explicando el empresario.

Así, decidió poner toda esta explicación en números: "El año pasado cobraban 1.620 euros de sueldo bruto y les quedaba 1.428 euros; ahora cobran 1.740 euros brutos y les quedan 1.358 euros. Esa es la realidad".

Esta otra cara de la subida del salario obedece a un simple principio de los impuestos en España: mientras más ingresos, más retención.

A pesar de que probablemente ese dinero acabe siendo devuelto por Hacienda, lo cierto es que en su nómina mensual verán un ingreso neto inferior al que tenían anteriormente.

David Ariza, empresario en España. Antena 3

Esto es parte del trato que ha hecho Trabajo con Hacienda, con el objetivo de que estos trabajadores no presenten la declaración de la Renta o les salga a devolver.

Sin embargo, el problema de Abril, que también explicó el empresario, es que, a pesar de que eventualmente vean ese dinero en su cuenta, mensualmente cobrarán menos, un golpe que a la hora de pagae un alquiler, por ejemplo, tiene un impacto importante.