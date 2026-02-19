La apuesta de más de 250 millones de euros con la que un comerciante chino se juega el inminente colapso de la plata

Las claves nuevo Generado con IA El comerciante chino Bian Ximing ha apostado más de 250 millones de euros a la caída del precio de la plata en la Bolsa de Futuros de Shanghái. La posición corta de Bian equivale a unas 450 toneladas de plata, distribuidas en unos 30.000 contratos de futuros. Con la reciente caída del precio de la plata, Bian ya acumula ganancias en papel de cerca de 288 millones de dólares. La plata es un metal volátil, ya que su precio depende tanto de la inversión como del uso industrial, lo que añade riesgo a la operación.

Un conocido comerciante chino, que disfruta de su vida en Gibraltar, ha hecho una de las apuestas más grandes que se recuerda en los últimos tiempos contra la plata.

La operación, que equivale a unos 253 millones de euros, busca sacar partido de la fuerte caída del precio de este metal en los últimos días.

Y es que aunque la cantidad sorprende a todo aquel que lo escucha por su magnitud, su riesgo también lo hace, convirtiéndose en un movimiento que ya ha llamado la atención de inversores de todo el mundo.

Se trata de Bian Ximing, un inversor conocido por ser muy discreto en sus movimientos, que ha logrado acumular enormes ganancias en los últimos años.

Según datos publicados por Bloomberg, desde principios de 2022 ha ganado cerca de 3.000 millones de dólares apostando a que el oro subiera en la Bolsa de Futuros de Shanghái.

Ahora, su estrategia ha cambiado y Bian ha decidido jugar fuerte con la plata, pero esta vez esperando que baje su precio.

Actualmente, mantiene la mayor posición corta sobre este metal en la bolsa china. Eso significa que gana dinero si la plata baja.

Para hacerse una idea, su apuesta equivale a unas 450 toneladas de plata, distribuidas en unos 30.000 contratos de futuros.

Con la caída reciente del precio, ya acumula ganancias "en papel" de unos 2.000 millones de yuanes, cerca de 288 millones de dólares, y podría aumentar si la tendencia sigue a la baja.

La caída ha sido fuerte en los últimos días, más del 16%, lo que ha aumentado sus ganancias.

La operación empezó a finales de enero a través de su empresa Zhongcai Futures Co y aunque la bolsa no revela quién es el dueño de cada cuenta, según los datos de Bloomberg podemos saber que la mayoría de estas inversiones corresponden a Bian y a algunos clientes muy cercanos.

Sin embargo, apostar en corto no es algo sencillo, ya que se gana si el precio baja, pero se pierden grandes sumas si sube.

Según aclaran los expertos, la plata es especialmente inestable porque no solo se usa como inversión, sino también en la industria, así que su precio puede cambiar rápido según la demanda, la economía o la especulación.